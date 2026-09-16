Torre Maura, Acilia, Tufello, Spinaceto e Primavalle diventano protagonisti di Fuori Centro, il nuovo progetto de La Pecora Nera tra incontri gratuiti, video e una guida per scoprire una Roma meno conosciuta

Roma non è solo Colosseo, Fontana di Trevi e Trastevere. Ci sono quartieri che spesso restano fuori dagli itinerari più battuti, ma che nascondono botteghe, mercati, ristoranti, attività, storie e persone capaci di raccontare un’altra faccia della Capitale.

Da questa idea nasce Fuori Centro, il nuovo progetto de La Pecora Nera che invita a cambiare prospettiva e a scoprire cinque quartieri romani attraverso il cibo, ma anche attraverso le persone e le realtà che ogni giorno li fanno vivere.

I protagonisti saranno Torre Maura, Acilia, Tufello, Spinaceto e Primavalle, cinque territori molto diversi tra loro che diventeranno altrettante tappe di un viaggio alla scoperta di una Roma meno conosciuta.

Fuori Centro: Roma si scopre anche lontano dal centro

Il progetto, realizzato con il sostegno di Roma Capitale – Assessorato alle Periferie, con il coinvolgimento di Zètema Progetto Cultura e con ATAC come mobility partner, parte da un’idea semplice: non esiste una sola Roma da raccontare.

Il cibo sarà il punto di partenza per entrare nei quartieri e conoscerne l’identità, ma il viaggio non si fermerà a tavola. Mercati rionali, botteghe, ristoranti, laboratori artigiani, produttori e attività di prossimità saranno infatti messi in relazione con cultura, associazionismo, spazi di aggregazione e vita quotidiana.

L’obiettivo è superare la tradizionale contrapposizione tra centro e periferia e raccontare i quartieri per quello che sono: luoghi con una propria identità, una rete di relazioni e tante realtà che contribuiscono ogni giorno alla vita della città.

Cinque appuntamenti gratuiti per conoscere i quartieri

Tra settembre e novembre Fuori Centro porterà il pubblico direttamente nei cinque territori coinvolti, con cinque appuntamenti gratuiti costruiti sulle caratteristiche e sulle realtà di ciascun quartiere.

Si parte da:

20 settembre – Torre Maura

1° ottobre – Acilia

17 ottobre – Tufello

29 ottobre – Spinaceto

12 novembre – Primavalle

Ogni appuntamento sarà diverso, ma avrà un filo conduttore comune: il cibo come chiave per conoscere un territorio e incontrare chi lo vive ogni giorno.

Sarà quindi l’occasione per uscire dai percorsi abituali, attraversare zone della città che spesso non finiscono negli itinerari turistici e scoprire attività e protagonisti del territorio.

Anche i video per raccontare la Roma meno conosciuta

Il progetto non si limiterà agli appuntamenti dal vivo. I cinque quartieri saranno raccontati anche attraverso brevi contenuti video, pensati per mostrarne luoghi, attività e protagonisti e accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse realtà.

Un modo per iniziare a conoscere questi

PROGRAMMA – cinque appuntamenti tra settembre e novembre