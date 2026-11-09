A Roma, nel cuore dell’Eur, svetta un gigantesco Fungo alto 53 metri: una struttura misteriosa che incuriosisce tutti.

A Roma, tra i palazzi monumentali e le architetture razionaliste dell’Eur, si nasconde una costruzione che sembra uscita da un racconto di fantascienza: un fungo alto 53 metri. La sua sagoma inconfondibile domina il quartiere e colpisce la curiosità di tutti coloro che la osservano per la prima volta. Ma perché è stato costruito proprio lì? E cosa si cela dietro una struttura tanto insolita?

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Perché all’Eur c’è un Fungo gigante? La storia della struttura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il “Fungo dell’Eur” si trova in Largo Pakistan e non nasce certo come monumento. In realtà è un serbatoio idrico costruito tra il 1957 e il 1959 su progetto dell’architetto Roberto Colosimo, con Sergio Varisco, Aldo Capozza e Sergio Martinelli.

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Realizzato in cemento armato, può contenere 2,5 milioni di litri d’acqua, destinati soprattutto all’irrigazione, alle fontane monumentali e ai servizi antincendio del quartiere.

La vasca, larga 30 metri, poggia su otto pilastri alti 34 metri, che racchiudono tubature, scale e ascensori. L’approvvigionamento è collegato ai 44 pozzi della Cecchignola e al vicino laghetto dell’Eur.

Ma il Fungo non è stato soltanto un’infrastruttura. Nel 1964, per iniziativa del celebre tenore Mario Del Monaco, sulla sommità venne inaugurato un ristorante panoramico, presto frequentato dalla mondanità romana.

La sua storia conobbe una svolta drammatica nel settembre 1978, quando un ordigno esplose nel bar al pianterreno: l’attentato, di possibile matrice politica, causò danni e una lunga chiusura.

Nel 1991 la famiglia Reggiani finanziò la ristrutturazione degli spazi commerciali, con un nuovo ristorante panoramico. E così, dal 2008, la struttura è tutelata per il suo interesse architettonico, urbano e ambientale.