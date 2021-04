Roma Fringe Festival 2021: si torna a teatro per la finale?

Il 26 Aprile al Teatro Vascello di Roma si terrà la finale del Roma Fringe Festival 2021: il pubblico potrà tornare in sala?

Potrebbe essere il Roma Fringe Festival il primo festival teatrale in presenza del 2021: il festival, in occasione della finale nazionale già prevista per il 26 aprile al Teatro Vascello, qualora dovessero essere confermate le ultime notizie in merito a teatri e cinema, si prepara ad accogliere in totale sicurezza e distanziamento i primi spettatori.

Roma Fringe Festival 2021: il programma

Nell’inedita veste streaming online su www.teatro.it, il Roma Fringe Festival, dal 18 al 24 aprile 2021, dal Teatro Eliseo e dal Teatro Vascello, torna con 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro.

21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite per accendere i riflettori sul teatro indipendente, tutta quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali.

Il programma fitto proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Eliseo di Roma, da fruire in streaming a partire dalle ore 19.30, con la finale che si svolgerà al Teatro Vascello il 26 aprile.

Manuela Kustermann, Direttrice Artistica del Teatro Vascello di Roma, commenta così questa nuova edizione del Festival del Teatro indipendente: