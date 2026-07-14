Roma è rovente? A pochi chilometri dalla città trovi laghi, borghi e montagne dove respirare aria più fresca e cercare refrigerio.

Quando Roma diventa rovente come in quest’estate 2026, in quei giorni nei quali l’asfalto sembra restituire tutto il calore accumulato, basta allontanarsi di pochi chilometri per trovare aria più fresca e respirabile. Intorno alla Capitale non mancano infatti laghi, borghi collinari e montagne dove rifugiarsi per qualche ora, rallentare il ritmo e cercare un po’ di fresco. Mete perfette per una gita fuori porta in giornata, tra acqua, boschi, panorami e passeggiate lontano dall’afa urbana nelle giornate più torride.

Castelli Romani, la fuga più vicina per rifugiarsi al fresco quando a Roma fa troppo caldo

I Castelli Romani sono la soluzione più pratica per lasciare la città. La maggiore altitudine, i boschi e i laghi rendono l’area più gradevole. Nemi, ad esempio, con il panorama sul lago è un luogo incantevole, mentre Rocca di Papa, Ariccia, Monte Porzio Catone e Castel Gandolfo sono ideali per una passeggiata o una cena all’aperto. Al fresco, ovviamente.

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Lago di Bracciano, alla ricerca del refrigerio sull’acqua

Tra le mete estive preferite dai romani c’è il Lago di Bracciano. Il vento, le aree verdi e i tratti balneabili rendono più sopportabile il caldo. Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano offrono numerosi lungolaghi, scorci panoramici e centri storici decisamente più freschi della capitale.

La Tuscia tra borghi e Lago di Bolsena: se Roma è rovente, il fresco è a due passi

Per una fuga più lunga si può puntare verso la Tuscia. Il Lago di Bolsena e località come Bolsena, Montefiascone, Marta e Capodimonte permettono di alternare soste sull’acqua e visite nei borghi dell’Alto Lazio.

Monti Simbruini, fresco tra boschi e sorgenti

Chi cerca temperature più miti può raggiungere Subiaco e il Parco dei Monti Simbruini. Tra faggete, sorgenti, sentieri e pianori carsici, quello che si crea è un ambiente perfetto per camminare all’ombra. Nelle ore centrali, però, è sempre meglio evitare le escursioni più impegnative.