Villa Borghese si prepara a vivere una giornata veramente speciale: il prossimo 29 maggio è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l’area di Piazza di Siena.

Villa Borghese si prepara a vivere una giornata veramente speciale: il prossimo 29 maggio è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l’area di Piazza di Siena. Un appuntamento da non perdere che aggiunge spettacolo al programma romano e richiama l’attenzione su uno dei luoghi più iconici della Capitale, nel quale sport, tradizione e scenografia urbana si incontreranno in una cornice unica.

Le Frecce Tricolori sopra Piazza di Siena: il 29 maggio appuntamento a Villa Borghese

Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Il sorvolo delle Frecce Tricolori è previsto per venerdì 29 maggio alle 13:40 sopra l’Ovale di Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese.

Il passaggio degli aerei più celebri d’Italia rientra nel programma della giornata dedicata alla Coppa delle Nazioni, una delle prove più attese dello CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo. L’evento, in calendario dal 27 al 31 maggio, celebra quest’anno l’edizione del centenario e coincide anche con i cento anni della Federazione Italiana Sport Equestri. Un doppio anniversario che rende la presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale nel cielo della Capitale ancor più emozionante e simbolica.

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Piazza di Siena conferma così il suo ruolo di palcoscenico internazionale dell’equitazione. Cavalieri e amazzoni da 19 Paesi parteciperanno infatti alle prove del Concorso Internazionale di Salto Ostacoli, in un programma distribuito su cinque giornate.

L’edizione di questo 2026 mantiene forte il legame con Roma e Villa Borghese in particolare, puntando a integrare sport, tutela del paesaggio storico e anche una serie di iniziative culturali. Il concorso è dedicato alla tradizione dei fratelli d’Inzeo, figure centrali dell’equitazione italiana, e rinnova il fascino di un appuntamento in grado di unire competizione, memoria e grande spettacolo all’aperto.

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