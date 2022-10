Roma, Fortezza Est spiega le ali con i suoi ‘Voli Pindarici’: al via la 2a stagione teatrale dello spazio culturale di Tor Pignattara

Fortezza Est: al via la seconda edizione della stagione teatrale nel teatro di Tor Pignattara con "Voli Pindarici"

Si apre la stagione teatrale 2022-2023 di Fortezza Est “Voli Pindarici”, per la direzione artistica di Eleonora Turco e Alessandro Di Somma. Tantissimi gli artisti che dal 27 ottobre 2022 al 20 maggio 2023 andranno in scena sul palco di via Francesco Laparelli, a Tor Pignattara.

Fortezza Est: si apre la stagione teatrale 2022-2023 “Voli Pindarici”

La stagione teatrale 2022-2023 di Fortezza Est “Voli Pindarici” si prospetta all’insegna della presenza di artisti come Matteo Tarasco, Marco Maltauro, Filippo Gili, Roberto Biselli, Claudia Gusmano, Gabriele Linari, Marco Quaglia, Stefano Patti, Bernardo Casertano, I Tre Barba e la compagnia Nano Egidio…

Il teatro off di Tor Pignattara vivrà un nuovo anno all’insegna della creatività pura e della ricerca, all’inseguimento di suggestioni, emozioni e trame poetiche… Non a caso il nome “Voli Pindarici” indica la volontà del poeta Pindaro di comporre versi senza seguire apparentemente uno schema preciso.

Ed è così che la Stagione 2022-2023 di Fortezza Est sarà composta da 28 spettacoli, fatti di debutti assoluti e graditi ritorni del teatro italiano.

Il programma della stagione teatrale 2022-2023:

27-29 OTTOBRE 2022: MOZZA

di e con Claudia Gusmano; Musiche Ermanno Dodaro; Disegno luci Manuel Monilu.

3-5 NOVEMBRE 2022: SEMBRA AMLETO

di e con Francesco Zaccaro; Regia Ivano Picciallo.

10-12 NOVEMBRE 2022: BURN SKIN

Di e con Claudia Salvatore, Carolina Cametti; Disegno luci: Giacomo Marettelli Priorelli.

17-19 NOVEMBRE 2022: STORIA DI UNO CHE MI SOMIGLIA

Compagnia Kontra Moenia; di e con Livio Remuzzi; regia Arianna Di Stefano;

collaboratori artistici: Matteo Ramundo, Maria Vittoria Rossi, Aldo Scarpitta.

Produzione Fortezza Est / Compagnia Kontra Moenia con il sostegno di Festival Montagne Racconta.

25-27 NOVEMBRE 2022: THE LETTER OF LAST RESORT

di David Greig; Traduzione di Massimiliano Farau e Laura Mazzi;

Con Laura Mazzi e Marco Quaglia;

Scena di Fabiana Di Marco; Costumi di Ilaria Albanese; Luci di Camilla Piccioni; Regia di Massimiliano Farau; produzione 369gradi.

1-3 DICEMBRE 2022: LA FESTA E’ FINITA

Regia di Giorgia Mazzucato; drammaturgia di Carolina Germini.

Con Eleonora Bernazza; Una produzione SB Teatro

8-10 DICEMBRE 2022: TORTELLINI E IL GIORNO IN CUI FURONO INVENTATI

di Alice Bertini e Federico Gatti; con Carlotta Solide Aronica, Alice Bertini, Michele Breda, Federico Gatti;

regia Alice Bertini; disegno luci: Marco D’Amelio; musiche originali: Francesco Falanga; scene: Leonardo Barroccu

15-17 DICEMBRE 2022: CHARTA

di e con Bernardo Casertano; Disegno Luci Chiara Saiella

Una produzione Teatro Akropolis e Fortezza Est

20 DICEMBRE – 1 GENNAIO 2022: SNOWFLAKE

regia Stefano Patti; con Marco Quaglia, Lucrezia Forni e Adalgisa Manfrida;

Ass.alla regia Lorenzo Garufo; produzione 369gradi con il sostegno di Fortezza Est

6-7 GENNAIO 2023: PERSONA_21

con Dietta Masetti e Giulia Trippetta; regia Roberto Biselli.

Produzione Teatro di Sacco

13-14 GENNAIO 2023: THE SHOW

Un progetto di Elisa Denti e Manuela De Meo;

con Elisa Denti; testo di Manuela De Meo; regia di Luigi D’Elia

realizzazione costume Domiziana Pigino; produzione Sementerie Artistiche – Elisa Denti

con la collaborazione del festival Montagne Racconta (Treville, Montagne – TN); si ringraziano Francesco Niccolini e Wrestling Torino

19-21 GENNAIO 2023: FEAR OF MISSING OUT

Creazione di Francesca Lombardo;

Musiche : Breathe this Air (Jon Hopkins) Sinfonia No.25 in G Minor K.183 di Mozart condotta da Peter Maag; Con il sostegno della Fridamodanza

26-28 GENNAIO 2023: RIGOLETTO

da Giuseppe Verdi e Francesco Maria Piave a I Tre Barba;

Regia I Tre Barba; con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo

2-4 FEBBRAIO 2023: BRECHTDANCE

Performance di nO (Dance First. Think later) con Daniela VItale;

Ideazione Elena Gigliotti e Daniela Vitale; Regia Elena Gigliotti con la collaborazione di Dario Aita

9-11 FEBBRAIO 2023: IL BARBIERE DI SIVIGLIA

da Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini

regia I TRE BARBA con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo

16-18 FEBBRAIO 2023: COME CIO’ A CUI TUTTO TENDE

Scritto e diretto da Valentina Beotti e Federica Principi.

Sound design di Federica Principi; con Valentina Beotti

23-25 FEBBRAIO 2023: DON GIOVANNI

da Mozart e Da Ponte a i Tre Barba;

regia di Lorenzo De Liberato; con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo;

Scenografia di Gianni Dessì; Scenotecnica Ignazio Garufo

2-4 MARZO 2023: DISERTARE

con Ania Rizzi Bogdan – Pavel Zelinskiy;

drammaturgia e regia Matteo Tarasco;

elementi scenici e costumi Bogdan Catilin Pulbere; assistente alla regia Marta Selvaggio

9-11 MARZO 2023: PASSANDO LA NOTTE SOTT’ACQUA

regia Filippo Gili; di Lorenzo De Liberato; con Giorgia Ferrara, Federica Valloni

16-18 MARZO 2023: TUTTE LE PERSONE VIVE

di Rosalinda Conti, con Giordana Morandini

23-25 MARZO 2023: MANI DI SARTA

regia Andrea Di Palma, con Andrea Di Palma;

testo di Andrea Di Palma e Federica Ponza;

musiche originali Francesco Cellitti;

con il sostegno del Festival Montagne Racconta;

30 MARZO- 1 APRILE 2023: INES

di e con Andrea Fabi;

luci Jack Vincent; costumi e scenografia Camille Collin; musiche: Alessandro Medori

13-15 APRILE 2023: DOPO LA BORA

di Francesca Miranda Rossi; regia Federica Dordei;

con Isabella Delle Monache, Giulia Chiaramonte, Nicholas Andreoli

20-22 APRILE 2023: GUARDARE IL SOFFITTO

di e con Giulia Francia

27-29 APRILE 2023: ECO – About Elizabeth

Drammaturgia Leonardo Bianchi Gian Maria Labanchi;

Regia Leonardo Bianchi; Con Leonardo Bianchi, Maria Campana, Annachiara Fanelli, Claudia Guidi, Gian Maria Labanchi e Luigi Pedranzini;

Drammaturgia del suono Gian Maria Labanchi; Disegno luci Martin Emanuel Palma; Costumi Daniel Mantovani

4-6 MAGGIO 2023: TETRO

di Antonio Sinisi con Gabriele Linari; ​​musiche originali Cristiano Urbani;

regia Antonio Sinisi

11-13 maggio 2023: SIAM PRONTI ALLA MORTE

scritto e interpretato da Marco Maltauro e Stefano Vigilante

18-20 MAGGIO 2023: NANO EGIDIO CONTRO IL MALE DI VIVERE SPESSO INCONTRATO

scritto e ideato da Marco Ceccotti; con Marco Ceccotti, Simona Oppedisano,Francesco Piciotti

Gli spettacoli andranno tutti in scena alle 20.30. Il prezzo del biglietto per singolo spettacolo è di 12.00 euro. Per info e prenotazioni è possibile chiamare al numero 329.8027943 o scrivere all’indirizzo e-mail prenotazionifortezzaest@gmail.com ; www.fortezzaest.com

Photo Credits: Alessandro Pantano via HF4