A Roma, nascosto tra gli alberi, un forte militare sembra un villaggio di Hobbit: un angolo fiabesco con una storia incredibile da scoprire.

Sembra uscito da un racconto fantastico, eppure si trova a Roma. Tra gli alberi si nasconde un forte militare dall’aria inaspettata, in grado di evocare le atmosfere di un villaggio degli Hobbit. Un’immagine piuttosto insolita per la Capitale, che ci invita però a guardare oltre ciò che appare e a domandarsi quale passato si celi dietro questo scenario. Perché, insieme al fascino quasi fiabesco, questo luogo custodisce una storia incredibile, tutta da scoprire e capace di stupire.

Forte Antenne, un angolo di Contea a Villa Ada

Il luogo del quale stiamo parlando è Forte Antenne, sul Monte Antenne, dentro Villa Ada. Gli ambienti sotterranei, rivestiti di terra sulla quale crescono erba e alberi, ricordano le casette degli Hobbit.

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Completato nel 1891, il complesso occupa circa 25mila metri quadrati. Il portale con stemma sabaudo introduce a depositi e gallerie su due livelli. Tutt’intorno corre un fossato, mentre all’ingresso sopravvive il ponte levatoio originale, coperto da una passerella. La muratura in tufo e le finiture in travertino completano questo scenario da romanzo fantastico. All’ingresso, graffiti ottocenteschi conservano nomi e date.

Era uno dei quindici forti progettati per proteggere la nuova Capitale d’Italia. Durante i lavori emersero i resti di Antemnae, città che la tradizione vuole conquistata da Romolo, dalla quale ha preso poi il nome. Utilizzato fino agli anni Quaranta come deposito militare, nel dopoguerra accolse famiglie che ricavarono abitazioni, un’officina e pollai. Nel 1958, in vista delle Olimpiadi del 1960, il parco circostante fu destinato a campeggio. Nel 2024, cinema e musica hanno animato la piazza d’armi, restituendo al forte una dimensione culturale.

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