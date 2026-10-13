A Roma basta sedersi per ascoltare i suoni di foreste e oceani: un’esperienza che invita a fermarsi e riscoprire la natura.

A Roma è nato un posto nel quale basta sedersi e mettersi in ascolto per ritrovare i suoni delle foreste e degli oceani. Si tratta di un’esperienza che ci invita a fermarci e a lasciare spazio a ciò che, nella fretta di ogni giorno, finiamo spesso per non sentire. Senza partire dalla città, si può dedicare una pausa a questi paesaggi sonori e lasciarsi accompagnare per un momento dal loro richiamo. Ma dove si trova questo luogo e che cosa aspetta chi sceglie di provare?

LEGGI ANCHE: Le termiti stavano cancellando il volto dei due fratelli del Fayum

Un viaggio sonoro al MAXXI di Roma: dove sentire le foreste e gli oceani per i sessant’anni del WWF

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo del quale stiamo parlando è il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. All’esterno dello spazio espositivo della mostra “Rivoluzione Naturale”, i visitatori possono fermarsi e ascoltare i suoni caratteristici di foreste, zone umide, oceani e boschi.

LEGGI ANCHE: Roma, questi alberi hanno oltre 130 anni e hanno superato due guerre mondiali: ecco chi li ha piantati

Si tratta di una esperienza sensoriale che mette la natura al centro dell’attenzione del visitatore, avvolgendolo in un contesto sonoro.

L’iniziativa fa parte delle celebrazioni per i sessant’anni del WWF Italia. La mostra è ospitata dal 9 ottobre all’8 novembre 2026 nello spazio Corner del museo ed è visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura del MAXXI.

Il percorso si articola in sei aree, tra ambienti interni e cortile. Racconta in che modo l’ecologia sia passata dall’interesse di pochi a una coscienza collettiva, attraverso documenti storici, taccuini, copertine d’epoca e campagne di comunicazione. Dalla visione del fondatore Fulco Pratesi alla nascita delle Oasi, l’esposizione ripercorre l’impegno per salvaguardare specie e habitat. In Italia, il lavoro del WWF ha portato alla creazione di oltre cento Oasi e alla tutela di più di trentamila ettari di territorio.

corner MAXXI

da martedì a domenica

ore 11 > 19

ingresso libero

Photo Credits: Annarita Canaella