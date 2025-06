Fontana dell’acqua Paola a Roma è un’attrazione per tanti turisti vista la caratteristica della sua acqua: ecco cosa si nasconde

Roma è una città ricca di monumenti e attrazioni risalenti ad ogni epoca, tra queste vi è la Fontana “che canta”, da tutti conosciuta come la Fontana dell’acqua Paola che ha ispirato scrittori ed artisti nel corso dei secoli. Nei pressi del Gianicolo è stata costruita tra il 1610 e il 1614 per mezzo dello scultore Ippolito Buzio e gli architetti Giovanni Fontana e Flaminio Ponzio per volere di Papa Paolo V Borghese.

Fontana dell’Acqua Paola a Roma: la particolarità del monumento

La Fontana dell’Acqua Paola è anche soprannominata il Fontanone del Gianicolo ed è conosciuta per essere la fontana che canta grazie al suggestivo suono dell’acqua che scorre abbondantemente e si arresta nella maestosa vasca.

Costanza e armonia caratterizzano il suono dell’acqua che ha ispirato sommi poeti e artisti. Infatti, secondo le fonti, scrittori e pittori come Goethe e Turner rimasero affascinati dalla sua bellezza. Vi si radunavano per lasciarsi catapultare nella sua bellezza- Si trattava di una vera e propria esperienza multisensoriale.

Altre caratteristiche

La fontana è costituita da cinque enormi arcate e colonne che la rendono maestosa. Essa è anche un luogo perfetto per godere di un po’ di tranquillità o ammirare il panorama. Infatti, il Gianicolo è uno dei punti migliori per ammirare il tramonto a Roma e un posto unico per fare lunghe passeggiate romantiche.

Non tutti sanno che le colonne di granito sono state recuperate dall’antica basilica di San Pietro, mentre altri blocchi di marmo sono stati presi dal Tempio di Minerva al Foro di Nerva. Si trattava di un vero e proprio “riciclaggio” che soprattutto durante il medioevo, il Rinascimento ed il Barocco era un’attività comune a Roma.

Nonostante una serie di restauri, il design attuale riserva quello originale del XVII secolo.

Set per film

La Fontana dell’Acqua Paola ha ispirato la costruzione della Fontana di Trevi. Inoltre, è stata scelta da molti registi per i loro film come La grande bellezza di Paolo Sorrentino, diventando uno dei simboli della città eterna.

