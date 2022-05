Al Fondamenta Gallery di Roma arriva la mostra “Last minute – Free your net” di Andrea Sampaolo

Roma Fondamenta Gallery: Andrea Sampaolo torna con il suo nuovo ciclo con l’esposizione ‘Last minute – Free your net”.

Alla Fondamenta Gallery di Roma arriva Last Minute – Free Your Net il nuovo ciclo di opere di Andrea Sampaolo: un’esposizione multisensoriale, nel quale scoprire 9 quadri a tre anni dall’ultima mostra dell’artista.

Gli spazi di Fondamenta Gallery a Roma si vestono di sogni, viaggi e connessioni grazie all’esposizione Last Minute – Free Your Net, il nuovo ciclo di 9 quadri realizzati dall’eclettico artista Andrea Sampaolo. Photo Credits: Thomas Toti via HF4

Last Minute – Free Your Net: la nuova esposizione di Andrea Sampaolo a Roma presso Fondamenta Gallery

La mostra Last Minute – Free Your Net di Andrea Sampaolo arriva il 20 maggio negli spazi di Fondamenta Gallery a Roma: si tratta di un percorso multisensoriale, volto a stabilire una riconnessione con se stessi grazie ad un filo rosso che collega arte, World Wide Web e viaggio.

Le 9 opere dell’artista, accompagnate dalla colonna sonora originale di Marko Korben del Bene e dalla speciale drinklist a cura di The Gipsy Bar, racconteranno un volo last minute della creatività. Un sogno di evasione, un viaggio verso mete intime ma inesplorate.

Sette le città introdotte e rivisitate da Andrea Sampaolo e che i visitatori della mostra a Roma potranno scoprire coi loro occhi: Atene, Barcellona, La Havana, Londra, Miami, Parigi e Santo Domingo.

“Esattamente come un volo last minute, scelto in pochi attimi per fuggire dalla ripetitività noiosa di certe giornate – racconta Andrea Sampaolo – questa mostra, ideata e creata in poco più di un mese, vuole essere uno strumento alchemico dedicato a coloro che, guidati dai colori delle opere, decidono di viaggiare con la fantasia, lontani da un tempo paradossale che oltre a togliere i colori ha tolto spesso le speranze”.

L’inaugurazione e il vernissage della mostra sono previsti per venerdì 20 maggio alle ore 19.00. L’esposizione sarà visitabile solo su prenotazione dal 21 al 29 maggio 2022 dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.30 alle 13.00 presso Fondamenta Gallery (Via Arnaldo Fraccaroli, 9). L’evento è presentato da Be4 agenzia creative e da Veratour e Progetour

Photo Credits: Andrea Sampaolo, Thomas Toti via HF4