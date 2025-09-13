Oggi, sabato 13 settembre, allo Stadio Tre Fontane di Roma va in scena una delle sfide più attese della quarta giornata del campionato Primavera 1: Roma-Fiorentina. Un match che promette spettacolo e intensità, con in palio punti pesanti per la classifica.

I giallorossi, guidati da Guidi, arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Dopo un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate, la Roma ha rialzato la testa battendo il Sassuolo 2-0, grazie ai gol di Scacchi e Morucci. Una vittoria che ha dato fiducia e consapevolezza a una squadra ricca di talento, desiderosa di trovare continuità.

Dall’altra parte, la Fiorentina di Galloppa si presenta imbattuta e con il morale alto. I viola hanno raccolto 7 punti nelle prime tre gare, mostrando solidità e concretezza. Nell’ultima giornata hanno superato l’Inter con un successo di prestigio firmato da Braschi, confermando la loro capacità di affrontare a viso aperto anche le squadre più blasonate.

Con due organici pieni di giovani di prospettiva, la gara di oggi ha tutti i connotati di uno scontro diretto per le zone alte della classifica.

Data e orario

Roma-Fiorentina Primavera

Sabato 13 settembre 2025

Ore 15:00

Stadio Tre Fontane, Roma

Dove vederla in diretta

Il big match sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia, emittente di riferimento per il campionato Primavera 1. La partita sarà visibile anche in streaming gratuito sull’app ufficiale Sportitalia, disponibile per PC, tablet e smartphone.

Per chi preferisce seguire l’evoluzione del match azione dopo azione, sarà disponibile la diretta testuale su MondoPrimavera.com, con aggiornamenti minuto per minuto, analisi e curiosità sui protagonisti.