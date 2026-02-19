Roma torna set internazionale: Tom Ford gira Cry to Heaven con Adele. Ecco dove potresti imbatterti nelle riprese nella Capitale.

Che Roma sia un gigantesco set cinematografico non lo scopriamo certo ora: ogni giorno nella Capitale si girano film, ma poche volte accade di trovarsi di fronte a grandi produzioni internazionali, come quella diretta da Tom Ford e che vede la partecipazione della popstar Adele. Stiamo parlando di Cry to Heaven, che sarà girato appunto nella Città Eterna come sua ambientazione principale. Ma in quali luoghi della Capitale potremo in qualche modo imbatterci nel set?

Cry to Heaven, il film con Adele: dove è possibile imbattersi nel set a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le riprese romane di Cry to Heaven sono previste tra la fine di febbraio e marzo 2026, con una programmazione dinamica che prevede spostamenti rapidi della troupe tra diverse zone della città. Le produzioni internazionali di questo livello lavorano spesso in fasce orarie particolari — all’alba o durante la notte — al fine di ridurre traffico e interferenze urbane, rendendo gli avvistamenti meno prevedibili ma non impossibili.

Secondo le segnalazioni più frequenti, l’area dove è più probabile intercettare il set è il cuore barocco della città, in particolare Piazza Navona e le strade circostanti come via dei Coronari e i vicoli limitrofi.

Oltre agli esterni, parte delle scene potrebbe essere girata all’interno di palazzi storici e dimore nobiliari del centro, spesso affittati temporaneamente e non annunciati pubblicamente per motivi di privacy e sicurezza. Non si esclude inoltre l’utilizzo dei teatri storici cittadini, vista l’ambientazione del film legata al mondo dell’opera italiana del Settecento.

Per chi vuole provare a “beccare” il set, gli indizi riconoscibili sono ben chiari: camion tecnici bianchi parcheggiati nelle vicinanze, grandi fari cinematografici, cartelli temporanei di divieto di sosta per riprese e la presenza di figuranti in costume d’epoca.

