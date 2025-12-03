Il 6 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà Roma: un evento simbolico verso Milano-Cortina 2026 tra entusiasmo, musica, sport e unità.

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche la città di Roma è pronta a vivere una delle sue giornate più simboliche: il 6 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà la Capitale trasformando le strade in un palcoscenico di entusiasmo, musica e sport. Sarà un evento che segna l’inizio del grande viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali italiani e che porterà nel cuore della Città Eterna un messaggio di inclusione, unità e speranza. Ma quale percorso compirà la fiamma? E come fare per vederlo al meglio?

Fiamma Olimpica a Roma: il percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Fiamma Olimpica partirà simbolicamente proprio da Roma alle 20:30 del 5 dicembre, inaugurando un percorso che toccherà 110 province italiane nel corso di 63 giorni, in un viaggio che unisce virtualmente il Paese da sud a nord fino al 6 febbraio 2026.

A segnare l’avvio del cammino sarà The Coca-Cola Music Fest – Il Viaggio della Fiamma Olimpica, uno spettacolo allo Stadio dei Marmi: sul palco si alterneranno Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave, in una celebrazione che unirà intrattenimento e orgoglio nazionale.

Il percorso romano sarà accompagnato dal Truck Coca-Cola, un convoglio itinerante ispirato alle auto italiane vintage, arricchito da LED e installazioni luminose. Insieme a oltre 80 persone tra DJ, MC e Brand Ambassador, il passaggio della torcia diventerà una festa itinerante, trasformando ogni tappa in un momento di condivisione e partecipazione.

La tappa romana segnerà così l’inizio di un viaggio che vedrà 10.001 tedofori portare la fiamma in tutta Italia, testimoniando valori di speranza, inclusività e unità.

Per chi vuole assistere al passaggio della Fiamma, Roma offrirà alcuni punti privilegiati. Lo Stadio dei Marmi sarà il cuore pulsante dell’evento, con il Coca-Cola Village, un’area aperta al pubblico dove musica, cibo e intrattenimento si fonderanno in una grande festa comunitaria.

Photo Credits: Shutterstock