Roma, Festa della Donna: arriva la Torta Mimosa Crudista

Grezzo Raw Chocolate, il punto di riferimento nel mondo della pasticceria crudista, propone una versione della classica Torta Mimosa in chiave crudista vegana e senza glutine, con ingredienti biologici, per andare incontro alle scelte di alimentazione più moderne.



La Torta Mimosa Crudista, con base di mandorle e anacardi, il suo profumo di limone e la crema con cioccolato bianco, realizzata a freddo e a mano, ha tutte le caratteristiche per rendere questa Festa speciale. Dolcificata solo con sciroppo d’agave e colorata con la curcuma, può essere consumata anche da chi è a dieta.



Un dolce equilibrato che regala grande soddisfazione al palato e un rapido appagamento della fame grazie ai suoi ingredienti nutrienti e al basso tenore di zuccheri. Completamente naturale, con ingredienti biologici, integrali e vegetali, offre una esperienza di qualità superiore.





Ingredienti: mandorle, anacardi, sciroppo d’agave, farina di cocco, burro di cacao crudo, limone, aroma di vaniglia.



I dessert per la Festa della Donna di Grezzo Raw Chocolate si possono acquistare nei negozi di



Roma, Via Urbana 130

Roma, Piazza Mattei 14

Milano, Via Pastrengo 2



maggiori informazioni sul sito di Grezzo Raw Chocolate