Ferragosto 2025 a Roma con ritmi lenti: ombra nei parchi, specchi d’acqua e musei freschi per sfuggire all’afa. Le idee per restare in città.

Anche a Ferragosto 2025 si può vivere Roma con un ritmo diverso, più lento e leggero del solito: basta scegliere luoghi che ci regalano ombra, acqua e fresco. Dalle grandi ville storiche con i loro viali alberati ai laghetti dove remare dolcemente, fino ai musei climatizzati e ai sotterranei che mantengono temperature gradevoli anche quando all’aperto il sole picchia forte, la Capitale offre rifugi per ogni gusto. Tra picnic all’ombra, passeggiate al tramonto e pause culturali senza folla, possiamo comporre un itinerario urbano in grado di alleviare l’afa e ricaricare le energie. Andiamo alla scoperta di una selezione di mete per trascorrere il 15 agosto senza allontanarti dalla città. Per farlo non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock