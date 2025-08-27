La Roma Femminile ha appena iniziato il suo cammino nella Women’s Champions League 2025. Alle 15:00 è infatti scattato il fischio d’inizio del match contro le kazake dell’Aktobe, valido per il turno preliminare a gara secca della competizione.

Le giallorosse, allenate da Luca Rossettini, sono partite con questo undici: Lukášová; Van Diemen, Heatley, Oladipo; Pante, Giugliano, Rieke, Galli; Kühl, Pandini; Babajide.

A disposizione ci sono Baldi, Soggiu, Veje, Di Guglielmo, Valdezate, Haavi, Corelli, Pilgrim, Greggi, Bergamaschi, Thøgersen e Ventriglia.

L’Aktobe di Alexandre Semenov risponde con un 4-4-2 composto da Rodygina; Norbayeva, Vlassova, Morozova, Hajiyeva; Boronbekova, Zhumabaikyyz, Dülber, Nurmieva; Gaistenova, Litvinenko.

Dopo pochi minuti, la Roma si è già resa pericolosa: al 2’ un colpo di testa ha sfiorato il vantaggio.

La partita è in corso e può essere seguita in diretta streaming su YouTube a questo link: CLICCA QUI PER VEDERE LA GARA.