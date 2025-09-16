Viaggiare a Roma fa bene all’anima: scopri perché la Capitale è una delle città più felici del mondo!

Non sempre la felicità si trova a portata di mano, ma non sempre è necessario dover acquistare un biglietto aereo con tanto di bagaglio in stiva. A volte basta rimanere a due passi da casa: a Roma. Non è solo la città eterna dell’arte e della storia, ma anche una delle mete capaci di regalare un benessere autentico a chi decide di sceglierla come destinazione del proprio viaggio. Secondo l’Holiday Happiness Index, che misura i luoghi più felici del mondo, un viaggio nella Capitale può trasformarsi della ricetta perfetta per tornare a sorridere.

Roma fa bene all’anima: è tra le città più felici al mondo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo uno studio di BookRetreats con la psicologa di Harvard Natalie Dattilo-Ryan che ha messo in fila 47 città, valutando luce solare, cibo sano, qualità del sonno, spazi verdi e percorribilità, Roma si è piazzata al 12° posto al mondo, confermando il suo potere rigenerante.

Le sue 2.964 ore di sole all’anno, i giardini che si aprono come oasi nel cuore urbano e la possibilità di passeggiare tra vicoli e piazze storiche la rendono un luogo unico per il corpo e per la mente. È una città che, più di altre, stimola i cosiddetti “ormoni della felicità” grazie al movimento, al buon cibo e a quell’energia che solo la sinergia tra antico e moderno sa offrire.

Non è solo questione di bellezze storiche o paesaggistiche: la felicità a Roma si respira nell’aria.

Puoi sentirla mentre lanci una moneta nella Fontana di Trevi, ti perdi tra i colori dei mercati rionali o assaggi una carbonara in una trattoria di Trastevere. Ogni tramonto sul Tevere è un invito a rallentare, ogni passeggiata tra Colosseo e Fori Imperiali è una lezione di bellezza che parla al cuore.

Roma ci insegna che la felicità è fatta di attimi, di luce, di sapori e di incontri, per un viaggio che non è semplice turismo, ma un vero percorso di benessere personale.

