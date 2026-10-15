A Roma cresce l’attesa per il 1° novembre: scade l’ordinanza sulla Fascia Verde. Nuovi divieti o proroga delle regole attuali?

Il 1° novembre 2026 è una data che molti automobilisti romani stanno guardando con una certa apprensione. Alla fine di ottobre scade infatti l’attuale ordinanza che disciplina gli accessi nella Fascia Verde di Roma e torna così il dubbio su cosa accadrà dal giorno successivo. Scatteranno nuovi divieti? Alcune auto dovranno fermarsi? Oppure le regole resteranno quelle attuali? Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di una proroga. Ma qual è la situazione attuale?

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Fascia Verde di Roma, cosa succede dal 1° novembre

L’ordinanza oggi in vigore è valida dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026. Dal lunedì al sabato, festivi esclusi, vieta per l’intera giornata la circolazione nella Fascia Verde alle auto a benzina Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 e alle diesel fino a Euro 3. Restano quindi fuori dal blocco diesel Euro 4 e 5. Le stesse categorie sono confermate dall’ordinanza ufficiale di Roma Capitale attualmente vigente.

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Per gli automobilisti interessati, dunque, il rischio dal 1° novembre sarebbe quello di trovarsi davanti a nuove restrizioni qualora le regole venissero modificate. Al momento, però, non risulta ancora ufficializzato un nuovo giro di vite.

A quanto pare, però, il Campidoglio sarebbe invece orientato a confermare l’impianto attuale. Prima del 31 ottobre il sindaco Roberto Gualtieri dovrebbe firmare una nuova ordinanza sostanzialmente simile a quella in scadenza.

Se questa ipotesi venisse confermata, dal 1° novembre non cambierebbe quindi molto per gli automobilisti: i diesel Euro 4 e 5 continuerebbero a poter accedere alla Fascia Verde, mentre rimarrebbero i divieti già previsti per i veicoli più vecchi. Per conoscere regole e deroghe definitive bisognerà però attendere il nuovo provvedimento ufficiale.

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