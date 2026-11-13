A Roma arriva Fantafestival Young: due giorni dedicati ai registi under 35, tra cinema horror, animazione e sorprendenti mondi surreali.

A Roma il cinema cambia volto e si prepara a mostrare il suo lato più inquietante, curioso e imprevedibile. Per due giorni, diverse storie nate dall’immaginazione dei registi under 35 porteranno il pubblico tra horror, animazione e universi surreali, dove niente è davvero come sembra. Un’occasione per lasciarsi sorprendere da nuovi linguaggi, atmosfere fuori dall’ordinario e racconti capaci di trasformare ciò che conosciamo in qualcosa di misterioso.

Fantafestival Young a Roma: dove e quando partecipare alla rassegna con quattro film tra vampiri, argilla e misteri

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’evento si chiama Fantafestival Young ed è la nuova rassegna che debutta venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026 a The Cineclub, in via Lidia 46.

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È un’iniziativa del Fantafestival dedicata ai giovani autori italiani e non prevede competizioni: al centro ci sono film, sperimentazioni e incontri per scoprire come le nuove generazioni raccontano paure, identità e realtà attraverso il fantastico.

L’obiettivo consiste nel dare spazio a sguardi originali, lontani dai soliti cliché del genere. A guidare il dialogo con i registi sarà la critica cinematografica Martina Barone.

Venerdì 20 novembre spazio ai cortometraggi: Cristina di Giulio Golfieri reinventa la figura della vampira con toni intimi e inquietanti, mentre Playing God di Matteo Burani usa l’animazione stop motion per dare vita a sculture d’argilla e interrogarsi sul rapporto tra creatore e creatura.

Sabato 21 arrivano i lungometraggi: in Guarda in alto Fulvio Risuleo trasforma i tetti di Roma in un mondo surreale; La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli racconta un paese montano dove la serenità nasconde qualcosa di sinistro.

Proiezioni e incontri sono assolutamente gratuiti, ma per accedere serve la tessera associativa, sottoscrivibile sul posto.

Photo Credits: Andrea Di Lorenzo via Ufficio Stampa HF4