Roma, Family Game VR e la performance al Teatro Argentina: gli spettacoli di Mimosa Campironi

Si chiama Family Game VR lo spettacolo al femminile di Mimosa Campironi in scena al Teatro Metastasio di Prato, che mescola la performance teatrale alla realtà virtuale. L’attrice sarà anche Ofelia nell’Amleto al Teatro Argentina. Photo Credits: HF4

Mimosa Campironi interpreta Ofelia al Teatro Argentina

Oltre a Family Game VR, dal 13 novembre al 9 dicembre sarà anche Ofelia nell’Amleto in scena al Teatro Argentina di Roma e, al tempo stesso, autrice delle musiche del nuovo spettacolo di Laura Morante, Io Sarah, nonché Io Tosca al Teatro Ambra Jovinelli di Roma.

Family Game VR: lo spettacolo al femminile di Mimosa Campironi

La prima nazionale di Family Game VR è prevista nella Sala Fabbrichino del Teatro Metastasio di Prato il 16 novembre, per uno spettacolo che rimarrà in cartellone fino al 21 novembre.

È una produzione del Teatro Metastasio su testo e per la regia di Mimosa Campirone, con Alessandro Avarone. Si tratta di un progetto innovativo, un vero e proprio “gioco teatrale” inedito. Tutti i nuovi linguaggi convergono e si incontrano nell’attore in scena, per un’esperienza immersiva totalmente innovativa.

Il pubblico parteciperà allo spettacolo indossando un visore per la realtà virtuale, al fine di ritrovarsi completamente immersi nella performance. Lo spettatore può decidere cosa guardare, fermo al centro della scena mentre i personaggi agiscono intorno a lui.

Un meraviglioso esperimento digitale, un racconto teatrale ispirato all’estetica del gaming in uno spazio scenico asettico e anti-empatico. Uno spettacolo che coniuga nello spettatore sensazioni contrastanti, che vanno dall’empatia tipica di una performance teatrale alla freddezza dell’immensità digitale, nuova frontiera in tutte le arti.

Family Game VR è uno spettacolo sull’identità, un lavoro in realtà virtuale per narrazione interattiva attraverso la contaminazione tra VR 360°, gaming e performance live.

Mimosa Campironi: autrice dello spettacolo in scena al Metastasio

Mimosa Campironi, è autrice, attrice, regista e compositrice. Ha vinto il Premio della Critica a Musicultura e il Premio SIAE Miglior Musica, è stata candidata agli MTV Awards come Best New Generation Artist, e ha vinto l’Oscar dei Giovani in Campidoglio per la sua attività di attrice e femminista.

Family Game VR sarà in scena al Teatro Metastasio di Prato, Sala Fabbrichino dal 16 al 21 novembre (ore 20.45 feriali, 19.30 sabato, 16.30 domenica).

