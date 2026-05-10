Il cuore degli eventi romani di oggi, domenica 10 maggio, batte all’ombra del Gazometro. È infatti l’ultimo giorno di Taste of Roma 2026, il festival dedicato all’alta cucina che fino a stasera trasforma l’area Ostiense in un grande villaggio gastronomico tra showcooking, degustazioni, dj set e masterclass.

Da mezzogiorno fino a tarda sera, il pubblico può assaggiare piatti firmati da alcuni dei migliori chef della Capitale e vivere un percorso tra cucina creativa, street food gourmet e incontri dedicati alle nuove tendenze del food. Per questa edizione sono presenti venti ristoranti romani, con proposte che spaziano dalla tradizione laziale alle contaminazioni internazionali.



Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Tra i protagonisti del weekend ci sono chef come Heinz Beck, Andrea Pasqualucci, Heros De Agostinis e i fratelli Trecastelli di Trecca, insieme a laboratori, talk e musica live nell’area eventi del Gazometro di via Ostiense. Gli ingressi di oggi sono previsti nelle fasce 12-16 e 18-24.

Dal Roseto Comunale all’Orto Botanico: la primavera invade Roma

Per chi cerca invece una domenica più rilassata, il Roseto Comunale di Roma resta una delle mete più belle di maggio. Il giardino sull’Aventino è nel pieno della fioritura e offre una passeggiata tra oltre mille varietà di rose provenienti da tutto il mondo, con vista sul Circo Massimo.

Sempre oggi prosegue anche “Era di Maggio” all’Orto Botanico di Roma, festa primaverile dedicata alla natura con visite guidate, laboratori per bambini e attività culturali immerse nel verde di Trastevere.

Vintage, mercatini e eventi per la Festa della Mamma

Nel weekend romano spazio anche ai market creativi e agli eventi dedicati alla Festa della Mamma. Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo continua il weekend tra vintage, handmade, vinili e brunch all’aperto, mentre molte location cittadine organizzano appuntamenti speciali tra musica, aperitivi e street food.

Tra gusto, natura e cultura, Roma conferma anche oggi il suo calendario ricchissimo di appuntamenti all’aperto, complice il clima primaverile e una città sempre più animata da festival e iniziative diffuse.



Eventi da non perdere oggi a Roma

Taste of Roma al Gazometro

Ultimo giorno per il festival gastronomico che trasforma l’area del Gazometro in un villaggio dedicato al food: chef stellati, degustazioni, dj set e masterclass animano la zona Ostiense fino a tarda sera.

“Era di Maggio” all’Orto Botanico

All’Orto Botanico di Roma continua la festa primaverile dedicata alla natura e alla biodiversità, con laboratori per bambini, visite guidate e incontri culturali tra i viali del giardino botanico.

Vintage e artigianato al MAXXI

Nel giardino del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo spazio a market vintage, vinili, illustrazioni e musica dal vivo per una giornata informale tra design e street culture.

Mostre e passeggiate culturali

Per chi preferisce arte e relax, Roma offre anche numerose mostre aperte nel weekend e passeggiate culturali nei quartieri storici. Tra le mete consigliate ci sono Palazzo Braschi e le aree archeologiche del centro storico, particolarmente piacevoli con il clima primaverile.



GUARDA TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA OGGI