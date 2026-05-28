A Roma tutto è pronto per un mese di eventi: giugno 2026 offre l’imbarazzo della scelta tra mostre, spettacoli e concerti.

A breve comincerà giugno eRoma è pronta ad accendersi come un grande palcoscenico diffuso: concerti sotto le stelle, festival nei quartieri, spettacoli all’aperto, appuntamenti culturali, eventi e mostre che trasformano la città in un calendario continuo di occasioni da vivere. Dalle grandi arene musicali agli spazi urbani più popolari, dai musei alle piazze, la Capitale offre un mese ricco di eventi pensati per pubblici diversi, tra intrattenimento, arte, socialità e nuove scoperte.

Roma Borgata Festival 2026

Dal 9 maggio al 13 settembre torna il Roma Borgata Festival, rassegna diffusa che attraversa otto quartieri: Centocelle, Alessandrino, Primavalle, Montespaccato, Trullo, Magliana, Tor Marancia e Torpignattara. Teatro, danza, circo contemporaneo, musica, laboratori e performance trasformano le borgate in palcoscenici vivi, dove il territorio diventa protagonista.

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Roma Summer Fest: si comincia a giugno con oltre 70 eventi

Dal 12 giugno al 15 settembre la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il Roma Summer Fest 2026. Oltre 70 spettacoli compongono un cartellone internazionale tra pop, rock, jazz, elettronica, cantautorato, world music e grandi nomi come Ben Harper, John Legend, Ludovico Einaudi, Diana Krall e molti altri.

Testaccio Estate 2026

Al Campo Boario e alla Città dell’Altra Economia torna Testaccio Estate, con una programmazione quotidiana da giugno fino all’autunno. Concerti, dj set, stand up comedy, cinema, incontri e food village fisso animano uno dei quartieri più identitari della città, tra nuove generazioni, cultura urbana e memoria popolare.

Eventi diffusi a giugno: a Roma arriva l’OperaCamion 2026 – Il Barbiere di Siviglia

Dal 31 maggio al 17 giugno l’opera lirica viaggia per Roma e dintorni su un TIR-palcoscenico. OperaCamion 2026 porta “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini in piazze e quartieri, con una versione agile e pop ispirata al circo, alla commedia dell’arte e al teatro di strada. Gli spettacoli sono gratuiti.

Diego Rivera ai Musei Capitolini

Dal 9 giugno al 13 dicembre i Musei Capitolini ospitano “Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo”. La mostra, la prima in Italia dedicata a Rivera, presenta oltre 160 opere tra dipinti, disegni, fotografie e bozzetti, con un percorso dedicato all’identità visiva del Messico moderno.

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