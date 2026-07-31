Roma ad agosto non va in vacanza, gli eventi sono praticamente ovunque e ce n’è per tutti i gusti. Scopri quelli da non perdere.

Roma ad agosto continua a vivere tra mostre, cinema, teatro, musica ed eventi pensati anche per le famiglie. Chi resta in città, o arriva nella Capitale durante le vacanze, può scegliere tra grandi spazi monumentali, rassegne nei quartieri e iniziative all’aperto. Il calendario accompagna romani e turisti fino alla fine del mese, offrendo numerose occasioni per riscoprire la città anche nelle serate più calde.

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Ercolano. L’arte di vivere a Castel Sant’Angelo

Castel Sant’Angelo ospita un viaggio nella quotidianità dell’antica Ercolano attraverso reperti raramente esposti con Ercolano. L’arte di vivere. Statue, affreschi, gioielli, utensili e alimenti carbonizzati, tra cui il celebre pane, ricostruiscono abitudini domestiche, commerci e banchetti prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

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Village Celimontana 2026

Nel verde di Villa Celimontana continua fino al 5 settembre la nona edizione del festival dedicato alla musica dal vivo: Village Celimontana 2026. Jazz, swing e artisti italiani e internazionali animano ogni sera il colle Celio. Tra gli appuntamenti ricorrenti figurano le lezioni gratuite di ballo del martedì e le attività musicali rivolte ai bambini.

M’illumino di Teatro a Garbatella

Dal 1° al 7 agosto Piazza Damiano Sauli a Garbatella si trasforma in un grande palcoscenico gratuito con M’illumino di Teatro. Il pubblico può portare una sedia, una coperta o un cuscino e partecipare a spettacoli, laboratori e performance. Ad aprire la programmazione è Nessun Morda!, progetto che porta l’opera lirica direttamente nel quartiere.

Festival del Cinema di San Lorenzo

Cinema d’autore, documentari, classici contemporanei e film sociali sono al centro di una rassegna che vuole restituire a San Lorenzo uno spazio culturale popolare e partecipato con il suo Festival del Cinema. Le proiezioni sono accompagnate da incontri con registi, giornalisti, artisti e associazioni del territorio.

La più grande Mostra di Modelli con Mattoncini LEGO® in Europa

In via d’Aracoeli, vicino Piazza Venezia, 1.500 metri quadrati accolgono oltre cento diorami e venticinque milioni di mattoncini con La Più Grande Mostra di Modelli con Mattoncini LEGO® in Europa. Tra le ricostruzioni spiccano il Circo Massimo, la Fontana di Trevi, una mappa tridimensionale di Roma e figure a grandezza naturale.

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