Quando Roma si veste d’oro e profuma di castagne, arriva l’Estate di San Martino: vino, festa e tradizione nei borghi del Lazio.

L’autunno di Roma offre una magia incredibile e, quando il cielo si tinge d’oro e le giornate si addolciscono, arriva l’Estate di San Martino. È quel momento di novembre in cui il freddo rallenta, le vigne respirano finalmente dopo la vendemmia e il profumo delle castagne arrostite invade i borghi del Lazio. Ed è il periodo perfetto per scoprire feste che celebrano la tradizione, tra il vino novello e la gioia dello stare insieme. Ma dove si può celebrare questo momento “come una volta”? Andiamo alla scoperta di cinque meravigliose mete del Lazio nelle quali vivere e rivivere questa magia, a un passo dalla Capitale.

Estate di San Martino a Roma: la Festa di San Martino a Formello

Nel cuore dei Colli Veienti, Formello celebra la Festa di San Martino con un weekend di gusto e allegria, il 15 e 16 novembre 2025. Le stradine del centro storico si riempiranno di bancarelle, degustazioni di vino novello, artigianato e spettacoli dal vivo. Non mancheranno attività dedicate ai bambini – come le passeggiate a dorso d’asino e le dimostrazioni di falconeria – e una mostra curata dagli studenti delle scuole locali che racconta l’autunno con occhi creativi. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera, come sempre, contagiosa.

Estate di San Martino a due passi da Roma: La Fiera de ’na vorta – San Martino al Cimino

Domenica 9 novembre 2025, dalle 8 al tramonto, il borgo di San Martino al Cimino (a Viterbo) fa un tuffo nel passato con La Fiera de ’na vorta. È un appuntamento dal sapore d’altri tempi: tra mercatini, banchi artigianali, dimostrazioni di antichi mestieri e animali da cortile, il borgo si trasforma in un museo vivente della tradizione contadina. Un’occasione perfetta per respirare l’aria genuina della Tuscia e scoprire come vivevano (e festeggiavano) i nostri nonni.

San Martino – Castagne e Vino – Anguillara Sabazia

Il 16 novembre, il borgo di Anguillara Sabina, affacciato sul lago di Bracciano, si veste di profumi irresistibili con San Martino – Castagne e Vino: novello, caldarroste e musica popolare. La festa organizzata dal Rione Castello e dalla Pro Loco unirà gusto e allegria, con concerti di Ale & Dany Passion Music e del Trio Monti. Passeggiare tra le vie del centro storico, con il lago che riflette le luci della sera, è un’esperienza che racchiude tutta la magia dell’Estate di San Martino, a due passi da Roma.

Festa di San Martino – Olio Funghi e Vino – Castiglione in Teverina

Dal 14 al 16 novembre 2025, Castiglione in Teverina, il borgo del vino tra Viterbo e Orvieto, celebra la sua XXX Festa di San Martino Olio Funghi e Vino. Trenta edizioni di convivialità, brindisi e sapori autentici: olio nuovo, funghi, piatti della tradizione e vino a fiumi. È una delle sagre più longeve e sentite del Lazio, capace di unire buongustai, produttori locali e musica sotto le stelle.

San Martino, Sapori d’Autunno – Villa Santo Stefano

Sabato 8 novembre 2025, l’incantevole borgo ciociaro di Villa Santo Stefano (FR) invita tutti a un percorso enogastronomico tra i vicoli del centro. San Martino, Sapori d’Autunnoè un viaggio nel gusto della cucina ciociara: sagne e fagioli, polenta, formaggi, salumi e caldarroste, il tutto accompagnato da musica dal vivo e dal profumo del vino novello.

Photo Credits: Shutterstock