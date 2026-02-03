Roma Est sta vivendo ore di forte emergenza idrica a causa della rottura di una condotta principale su via Prenestina, un guasto che ha lasciato migliaia di cittadini senza acqua per quasi un’intera giornata.

In diverse zone il servizio sta gradualmente tornando alla normalità, ma permangono criticità, soprattutto nei quartieri più colpiti del V e VI Municipio.

Il danno, che ha provocato la dispersione di oltre 50mila litri d’acqua, si è rivelato più complesso del previsto.

A cedere è stato infatti un sifone di una conduttura antichissima, risalente al Seicento, che attraversava una proprietà privata al civico 916 di via Prenestina, all’altezza di Tor Tre Teste. Una vera e propria “ferita” nel sottosuolo romano, come l’ha definita il minisindaco del V Municipio, Mauro Caliste.

I quartieri più colpiti

Il disservizio ha interessato in modo particolarmente grave Tor Pignattara, Villa Gordiani e Tor Tre Teste, ma segnalazioni sono arrivate anche da Pigneto, Collatino, Tor Sapienza e dalla Circonvallazione Casilina. Numerose le vie coinvolte, tra cui via Anghiari, via Gentile da Mogliano, via di Villa Lauricella, via Capitan Ottobono, via Ascoli Piceno, via Antonio Tempesta, via Luchino dal Verme, via Augusto Dulceri e altre arterie della zona.

Disagi importanti anche nel Municipio VI, in particolare a Colle Prenestino, Colle Monfortani e Prato Fiorito, dove l’acqua tarda ancora a tornare regolarmente in alcune abitazioni.

L’acqua torna, ma non ovunque

Grazie al lavoro incessante di cinque squadre Acea, impegnate per tutta la notte, la situazione ha iniziato lentamente a migliorare. Prima delle 6 del mattino l’acqua è tornata in alcune aree del Pigneto, in zona Malatesta e su via dell’Acqua Bullicante. Segnali positivi anche da piazza dei Cardinali, via Tempesta e via Pisino.

Restano però ancora rubinetti a secco a Villa Gordiani, in particolare su via della Stazione Prenestina, via Alessi e in altre zone limitrofe. Sono centinaia le segnalazioni inviate dai cittadini al presidente del V Municipio, che continua a monitorare la situazione.

C’è chi commenta così su X: ‘ci sono le autobotti dislocate per i vari quartieri coinvolti, ci sono le persone in fila a prendere l’acqua con secchi, taniche, pentole, bottiglie i supermercati hanno venduto tutte le loro scorte un assaggio del mondo che ci aspetta, come ha detto qualcunə’

Scuole e servizi

L’emergenza ha avuto ripercussioni anche sulle scuole. Nella giornata precedente alcuni istituti erano stati chiusi, mentre oggi, per consentire le operazioni di pulizia e sanificazione, l’ingresso è stato posticipato alle 9:30 in diversi plessi.

Quando tornerà tutto alla normalità

Acea Ato 2 ha confermato che i lavori di sostituzione del sifone dovrebbero concludersi entro il tardo pomeriggio o la sera. Tuttavia, il ritorno alla piena pressione idrica richiederà alcune ore aggiuntive, necessarie per la graduale ricarica delle condotte.

Intanto, a Roma Est si attende il pieno ripristino di un servizio essenziale, dopo una giornata segnata da disagi, proteste e grande preoccupazione tra i residenti.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>