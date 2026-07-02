Roma celebra la magia di Ennio Morricone il prossimo 6 luglio con un concerto gratuito in Campidoglio, nel segno del Maestro.

Roma torna a far rivivere e risuonare la magia della musica di Ennio Morricone con un appuntamento gratuito nel cuore ella città. Il prossimo 6 luglio, piazza del Campidoglio si trasformerà in un meraviglioso palcoscenico per un concerto dedicato al Maestro, con Nicola Piovani alla direzione. Una serata unica, pensata per celebrare un legame profondo, quello tra Morricone e la Capitale, attraverso le musiche che hanno attraversato cinema, memoria e immaginario popolare.

Roma, il concerto-omaggio a Morricone e quel filo che non si è mai spezzato

Il concerto rientra nell’iniziativa “Cinque città per Morricone”, che il 6 luglio 2026 unirà Roma, Ancona, Bari, Palermo e Torino nel giorno della scomparsa del compositore. Ma è nella Capitale che il tributo ha un sapore speciale: Morricone qui ha vissuto, creato, lavorato, trasformando Roma in laboratorio musicale e in archivio sentimentale della sua arte.

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Non è un caso che l’Auditorium Parco della Musica porti oggi il suo nome, né che il Campidoglio torni a ospitare le sue note. Sul palco ci sarà l’Orchestra Roma Sinfonietta, formazione legata a lungo al Maestro, diretta per l’occasione da Nicola Piovani, amico di Morricone e, come lui, premio Oscar.

La scaletta è un viaggio dentro un pezzo di Novecento cinematografico: da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto a La classe operaia va in paradiso, da C’era una volta in America a Nuovo Cinema Paradiso. E poi il western mitologico, quello all’italiana: Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa.

Non mancheranno le emozioni spirituali di Mission, con Gabriel’s Oboe e Falls. L’ingresso è libero e completamente gratuito: una notte romana per ascoltare Morricone sotto il cielo della sua città.

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