Roma si prepara a un evento unico: Piazza San Pietro diventa una tela vivente con uno spettacolo di droni ispirato alla Cappella Sistina

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi più spettacolari dell’anno: il 12 e 13 settembre uno show di droni senza precedenti che illuminerà il cielo di Piazza San Pietro, trasformandolo in una vera e propria tela vivente ispirata agli affreschi della Cappella Sistina.

Lo spettacolo farà da gran finale al World Meeting on Human Fraternity 2025, il grande evento internazionale che riunisce leader spirituali, artisti e rappresentanti di tutto il mondo per riflettere sul valore universale della fraternità.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno il programma promette emozioni uniche. Sul palco si alterneranno artisti di fama mondiale, tra cui Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Karol G e il coro gospel Voices of Fire, affiancati dal Coro della Diocesi di Roma. La musica sarà la colonna sonora di un’esperienza immersiva che punta a trasmettere un messaggio di unità e pace a livello globale.

Il momento più atteso sarà la coreografia luminosa nel cielo: centinaia di droni, coordinati dall’azienda internazionale Nova Sky Stories, disegneranno figure ispirate agli affreschi michelangioleschi della Cappella Sistina. Volti, mani, simboli e forme prenderanno vita tra le stelle, trasformando la notte romana in uno spettacolo di luci che fonde innovazione tecnologica e patrimonio artistico. Sarà come vedere la spiritualità rinascimentale riletta attraverso gli strumenti più avanzati del nostro tempo.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta globale sulle principali piattaforme, da Disney+ ad ABC News Live, permettendo a milioni di spettatori di assistere in contemporanea a questo incontro tra fede, cultura e innovazione.

Foto: Pixabay