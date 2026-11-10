Dove si vive meglio a Roma? Una mappa basata sui giudizi dei residenti svela i quartieri più amati e quelli meno apprezzati della Capitale.

Vivere a Roma significa fare i conti ogni giorno con una città vasta, fatta di quartieri che sembrano mondi diversi, ma dove si sta meglio? E quali zone, invece, convincono meno chi ci abita? A rispondere sono proprio i residenti, attraverso una mappa che raccoglie i loro giudizi sulla qualità della vita. Ne emerge una Capitale dai mille volti, in cui il gradimento cambia da zona a zona e i luoghi più amati non sono sempre quelli che immaginiamo.

I quartieri di Roma dove si vive meglio secondo i residenti

A fotografare la situazione è un’indagine ACoS del 2025, realizzata intervistando 5.760 cittadini. La soddisfazione per la propria zona raggiunge in media 6,58 su 10, ma ci sono quartieri che fanno decisamente meglio.

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In testa spicca Tuscolano-Alberone, con 7,6, anche se il risultato si basa sulle risposte di poche persone e va quindi letto con cautela. Piacciono anche Monti-Celio, Trastevere-Testaccio-Aventino ed Esquilino-San Lorenzo. E non è soltanto il centro a conquistare i romani: fra le aree più apprezzate compaiono Bravetta, Ottavia, Morena, Romanina ed Eur-Torrino.

Dove si vive peggio a Roma? I quartieri con i voti più bassi

All’estremo opposto c’è Pietralata, che con un voto vicino al 5,6 è il giudizio più basso della mappa sulla qualità della vita nel quartiere. Anche Settecamini-Casal Monastero non raggiunge la sufficienza. Valutazioni sotto la media arrivano da San Basilio, Colli Aniene-Tor Sapienza, Pigneto e Tufello-Valmelaina, ma anche da Primavalle-Torrevecchia, Portuense e Ostia Ponente.

A pesare sul giudizio sembrano essere soprattutto i servizi quotidiani: a livello cittadino, ad esempio, la pulizia delle strade riceve appena 4,9 su 10.

Photo Credits: Shutterstock

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