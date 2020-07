Roma, dove gustare il cous cous artigianale all’aperto

È un angolo di Sicilia a Roma,il locale ideato dalla chef titolare. Il celebre e apprezzato piatto della cultura araba viene proposto con maestria e passione nel quartiere di Piazza Bologna da Simona che, a cinque anni dall’apertura e durante il periodo di lockdown, non ha mai smesso di pensare a nuove proposte e soluzioni per tutti gli appassionati di sapori siciliani.

Tra le novità l’apertura del dehor – “u’ curtigghiu” come dicono i siciliani – dieci posti a sedere antistanti il locale che si aggiungono alle dodici sedute interne. I tavoli colorati sono pronti ad accogliere tutti gli affezionati di Cus Cus ma anche coloro che desiderano degustare all’aperto il vero cous cous e fare un viaggio di gusto nella splendida Sicilia.

LE PROPOSTE IN MENU, IL DELIVERY E IL TAKE AWAY

Fin da piccola Simona ncocciava il cous cous secondo tradizione, grazie agli insegnamenti del padre Carmelo e della mamma Pina alla guida della trattoria “Da Carmelo” sul lungomare di Ragusa. Ancora oggi, Simona ripete quei gesti: prima mette la semola di cous cous nella mafaradda, una zuppiera di terracotta dai bordi alti e svasati, e poi inizia a lavorarla per formare dei piccoli grani: “Con il passare degli anni ho capito ancora meglio cosa migliorare, la semola di cous cous che sto usando è diversa da quello che utilizzavo all’inizio, ora la prendo da Molino Oddo di Valderice, uno dei molini più conosciuti in quelle zone, dove compro anche la semola di grano duro Tumminia che adopero per il pane” spiega Simona Iacono.

Una volta ultimato, il cous cous viene condito con sughi homemade ispirati alla cucina siciliana ed etnica con qualche divagazione romana. Imperdibili tra i cous cous vegetariani il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menu quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato, dei prodotti di stagione e dell’estro di Simona, sempre pronta a sperimentare.

Da non perdere i succulenti antipasti, grandi classici come la Caponata, il Tortino di melanzane e l’Insalata di arance e finocchi con pesce spada alla palermitana. Il tutto da abbinare a un’attenta selezione di vini isolani e birre artigianali.

Tutte le proposte food possono essere ordinate nella versione take away e delivery (tranne lo Special Day, il piatto del giorno non disponibile per la consegna a domicilio) chiamando il numero 06 97 99 75 19.

CON L’ESTATE ARRIVA IL COUS COUS DI PESCE

Protagonista assoluto del nuovo menu è il “Cus Cus come da Carmelo” che per definizione, in Sicilia, è di pesce anche se ormai si prepara in tutte le varianti. “Un bel giorno mio padre ha proposto al ristorante il cous cous di pesce. Il nuovo piatto ha avuto subito un grandissimo successo e così ho deciso di riproporre nel mio locale la stessa ricetta che realizza mio padre e a cui sono molto legata” racconta Simona.

“Cus Cus come da Carmelo” è un trionfo di mare sia per la quantità che per la qualità del piatto: 350 gr di cous cous a cui si aggiungono cozze, vongole, calamari e tanto altro pesce a seconda del pescato disponibile e che viene completato con il sughetto, rigorosamente servito a parte. Un piatto per due persone, ideale da condividere nel dehor. Il prezzo del “Cus Cus come da Carmelo” varia da 30 a 40 euro in base al pesce disponibile e può essere richiesto su prenotazione 24 ore prima a partire da un ordine minimo di due piatti.

DOLCI NOVITÀ

Con l’inizio della bella stagione Simona ha deciso di proporre anche il tipico brunch della sua terra, molto richiesto dagli habitué di Cus Cus: la Brioche siciliana anche detta Brioche col tuppo da accompagnare a una buona granita. Ideale da gustare in qualsiasi momento durante le calde giornate romane, la Brioche di Cus Cus si può abbinare alla Granita siciliana di mandorle, alla Granita siciliana di limone biologici e all’intramontabile gusto Caffè con panna. Una pausa golosa in puro stile siciliano.

ORARIO

Aperto dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 22.30

Chiuso la domenica