Ferragosto segna l’apice dell’estate, ma anche l’inizio del suo declino: meno luce, giornate più corte e caldo in graduale attenuazione.

Nell’immaginario collettivo, Ferragosto è il giorno che rappresenta il culmine dell’estate: vacanze, caldo e giornate lunghe. In realtà, segna anche un passaggio importante. Dal 15 agosto in poi, infatti, le giornate cominceranno ad accorciarsi, la luce solare diminuirà progressivamente e anche le temperature, poco a poco, cominceranno a scendere. A Roma, dove l’afa può essere intensa, questo cambiamento è ancora più percepibile. Nonostante le temperature possano restare elevate per qualche altro giorno, è proprio questo il momento in cui la stagione estiva comincia lentamente a perdere forza, avviandosi verso la sua fase finale. L’autunno è ancora lontano, ma inizia ad affacciarsi. Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock;