Torna l’appuntamento con le domeniche ecologiche. La prima della stagione autunno-inverno 2025-2026 è fissata per domenica 9 novembre, con il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico all’interno della zona ZTL “Fascia Verde”.

Lo stop al traffico privato sarà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, con le consuete deroghe e categorie esentate che saranno specificate nell’ordinanza del sindaco attesa nei prossimi giorni sul sito del Comune di Roma.

La misura fa parte della programmazione approvata dalla Giunta capitolina a settembre, su proposta dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, che ha già fissato le prime due date: oltre al 9 novembre, la prossima domenica ecologica è in calendario per il 7 dicembre 2025. In totale, per la stagione invernale saranno cinque le giornate dedicate alla mobilità sostenibile, mentre le restanti date verranno definite con un successivo atto della Giunta.

Le domeniche ecologiche sono ormai un appuntamento fisso per la Capitale e mirano a ridurre le emissioni inquinanti e a sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale del traffico urbano. Durante le giornate di stop, Roma invita tutti a vivere la città in modo diverso, riscoprendo il piacere di spostarsi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche ambientali di lungo periodo portate avanti dal Campidoglio, che punta a favorire la transizione verso una mobilità più pulita e responsabile.

Da ricordare, inoltre, che è stata recentemente rinnovata l’ordinanza permanente sulla Fascia Verde, che vieta la circolazione, dal lunedì al sabato (h24), delle auto a benzina fino a Euro 2, delle diesel fino a Euro 3, e dei motoveicoli e minicar Euro 0 e 1.

👮‍♂️ Controlli della Polizia Locale

I controlli saranno affidati alla Polizia Locale di Roma Capitale, che presidierà le principali direttrici di traffico, i varchi d’accesso alla ZTL “Fascia Verde” e le aree interessate dagli eventi.

L’obiettivo è duplice: garantire il rispetto dei divieti e allo stesso tempo mantenere fluido il traffico per chi è autorizzato a circolare o diretto verso le zone non soggette a restrizioni.

🚗 Chi può circolare: tutte le esenzioni previste

Come stabilito dall’ordinanza del Sindaco n. 152/2025, sono numerose le categorie di veicoli e di persone che potranno circolare anche durante gli orari di blocco.

Tra questi figurano:

Veicoli ibridi ed elettrici , nonché quelli alimentati a GPL o metano Euro 3 e successivi ;

, nonché quelli alimentati a ; Autoveicoli a benzina Euro 6 , ciclomotori e motocicli a 4 tempi “Euro 2” e “Euro 3” e successivi;

, ciclomotori e motocicli a 4 tempi “Euro 2” e “Euro 3” e successivi; Forze dell’ordine, soccorsi, mezzi di emergenza e pronto intervento ;

; Taxi, NCC, car sharing e trasporto pubblico ;

; Veicoli con contrassegno invalidi e quelli impiegati da medici, veterinari e paramedici in servizio d’urgenza ;

e quelli impiegati da ; Mezzi di servizio pubblico o per attività lavorative essenziali , come manutenzione, rifiuti, lavori per il Giubileo 2025 e forniture urgenti;

, come manutenzione, rifiuti, lavori per il Giubileo 2025 e forniture urgenti; Veicoli per motivi sanitari o cerimonie religiose documentate;

documentate; Operatori dell’informazione, troupe televisive, funzionari giudiziari e lavoratori con turni notturni ;

; Automezzi sportivi, culturali e cinematografici impegnati in eventi autorizzati.

L’elenco completo delle 34 categorie esentate è consultabile nel testo integrale dell’ordinanza firmata dal Sindaco Roberto Gualtieri.

🎉 Eventi e intrattenimento: la città chiusa ma viva

Non solo restrizioni: la domenica ecologica è anche un’occasione per vivere la città a misura di pedone.

L’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ha organizzato una serie di eventi e laboratori gratuiti tra via Ottaviano e piazza Risorgimento.

Dalle 10 alle 18.30, adulti e bambini potranno assistere a spettacoli di arte circense, giocoleria, illusionismo, breakdance, teatro di strada e sfilate di trampolieri.

Non mancheranno momenti musicali con concerti di musica cubana, classici italiani per chitarra, letture di poesia e melodie irlandesi per violino, in un viaggio tra culture e tradizioni.

Sarà inoltre allestita un’area giochi ecologica con trottole, trenini e piste in legno per intrattenere i più piccoli in modo sostenibile.

“L’obiettivo – spiegano dal Campidoglio – è restituire ai cittadini la bellezza di una Roma più silenziosa, respirabile e vivibile, in linea con lo spirito delle domeniche ecologiche.”

Prossimo appuntamento: 7 dicembre

L’appuntamento del 9 novembre segna dunque l’inizio del nuovo ciclo di domeniche ecologiche, che accompagneranno Roma nei mesi invernali.

Una città più verde, meno rumorosa e più a misura di persona: è questo l’obiettivo che l’amministrazione capitolina vuole continuare a perseguire, anche attraverso piccole ma significative giornate come quella di domenica.