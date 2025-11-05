Torna l’appuntamento con le domeniche ecologiche. La prima della stagione autunno-inverno 2025-2026 è fissata per domenica 9 novembre, con il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico all’interno della zona ZTL “Fascia Verde”.

Lo stop al traffico privato sarà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, con le consuete deroghe e categorie esentate che saranno specificate nell’ordinanza del sindaco attesa nei prossimi giorni sul sito del Comune di Roma.

La misura fa parte della programmazione approvata dalla Giunta capitolina a settembre, su proposta dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, che ha già fissato le prime due date: oltre al 9 novembre, la prossima domenica ecologica è in calendario per il 7 dicembre 2025. In totale, per la stagione invernale saranno cinque le giornate dedicate alla mobilità sostenibile, mentre le restanti date verranno definite con un successivo atto della Giunta.

Le domeniche ecologiche sono ormai un appuntamento fisso per la Capitale e mirano a ridurre le emissioni inquinanti e a sensibilizzare i cittadini sull’impatto ambientale del traffico urbano. Durante le giornate di stop, Roma invita tutti a vivere la città in modo diverso, riscoprendo il piacere di spostarsi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche ambientali di lungo periodo portate avanti dal Campidoglio, che punta a favorire la transizione verso una mobilità più pulita e responsabile.

Da ricordare, inoltre, che è stata recentemente rinnovata l’ordinanza permanente sulla Fascia Verde, che vieta la circolazione, dal lunedì al sabato (h24), delle auto a benzina fino a Euro 2, delle diesel fino a Euro 3, e dei motoveicoli e minicar Euro 0 e 1.

Eventi e iniziative ai Fori Imperiali

La giornata del 9 novembre sarà arricchita da un programma di eventi e attività all’aperto promosso da Roma Capitale.

Il cuore dell’iniziativa sarà ai Fori Imperiali, dove verranno allestite sei postazioni con spettacoli, musica, laboratori e animazione per grandi e piccoli.

Le attività, realizzate in collaborazione con associazioni e operatori culturali, intendono unire divertimento, cultura e sensibilizzazione ambientale, offrendo un’esperienza collettiva in uno degli scenari più suggestivi della città.

“L’obiettivo – spiegano dal Campidoglio – è restituire ai cittadini la bellezza di una Roma più silenziosa, respirabile e vivibile, in linea con lo spirito delle domeniche ecologiche.”

Prossimo appuntamento: 7 dicembre

L’appuntamento del 9 novembre segna dunque l’inizio del nuovo ciclo di domeniche ecologiche, che accompagneranno Roma nei mesi invernali.

Una città più verde, meno rumorosa e più a misura di persona: è questo l’obiettivo che l’amministrazione capitolina vuole continuare a perseguire, anche attraverso piccole ma significative giornate come quella di domenica.