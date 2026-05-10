Prosegue con un calendario sempre più fitto di appuntamenti la Festa della Lettura 2026 del Municipio II di Roma Capitale, manifestazione organizzata dall’associazione Il Talento di Roma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale e inserita nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri.

Tema dell’edizione 2026 è Parole oltre ogni confine, un percorso che prende spunto dalla rilettura dell’Iliade di Omero per mettere in dialogo memoria e contemporaneità attraverso letteratura, poesia, filosofia e confronto civile. Per tre mesi il Municipio II si trasforma così in un palcoscenico culturale diffuso tra librerie, mercati, musei e spazi culturali del territorio.

Tra le iniziative già avviate, la rassegna Libri tra i banchi, partita il 6 maggio scorso e ideata insieme all’Assessorato al Commercio del Municipio II, che porterà fino al 30 giugno la lettura nei mercati rionali del territorio attraverso appuntamenti mattutini e pomeridiano-serali dedicati a libri, incontri con autori e letture pubbliche. Un progetto che punta a valorizzare i mercati come luoghi di aggregazione e scambio culturale, avvicinando la letteratura agli spazi della quotidianità.

Uno degli appuntamenti più significativi del mese sarà quello del 12 maggio presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dedicato alla memoria di Beppe Sebaste, poeta, scrittore e giornalista scomparso recentemente. Un incontro collettivo per ricordarne la figura umana e intellettuale attraverso le testimonianze di amici, scrittori e studiosi che con lui hanno condiviso percorsi artistici e di vita: Stefano Crocelli, Paolo Parisi Presicce, Emanuele Trevi, Andrea Cortellessa, Elena Stancanelli, Paolo Di Paolo, Claudio Damiani, Giancarlo De Cataldo, Stefano Catucci e altri protagonisti del panorama culturale italiano.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla poesia contemporanea e alla riflessione filosofica. Presso la Libreria Koob, Renato Minore presenterà, il 14 maggio, la raccolta Tutto imparammo dell’amore (La nave di Teseo), un libro che attraversa memoria personale, perdita e sentimento amoroso con il linguaggio lirico che caratterizza da sempre la sua scrittura. Alla riflessione filosofica sarà invece dedicato l’incontro del 18 maggio con il professor Eugenio Lecaldano, che presso Libraccio via Chiana presenterà David Hume filosofo europeo (Carocci), volume che ripercorre il pensiero del grande filosofo scozzese e la sua eredità nella cultura europea contemporanea.

Tra gli appuntamenti letterari più attesi anche l’incontro con Simone Tempia, autore di Gran galà con delitto (Garzanti), romanzo che intreccia ironia, mistero e osservazione sociale attraverso una scrittura elegante e brillante e che verrà presentato il 21 maggio alla libreria Tra le righe.

Due gli appuntamenti principali, invece, del 23 maggio. Il mare, il viaggio e il paesaggio mediterraneo saranno al centro della presentazione di Le parole del mare di Piero Dorfles (Sellerio), ospitata presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Parallelamente, Renzo Sabatini presenterà da Libraccio via Chiana Tra le rovine dell’impero. Lettere da New York (Ensemble), una riflessione sulla crisi americana e sulle trasformazioni geopolitiche dell’Occidente osservate dalla città simbolo della modernità contemporanea.

La Festa della Lettura dedicherà inoltre uno spazio importante ai temi dell’etica e dell’intelligenza artificiale con l’incontro, il 26 maggio alla libreria Tra le righe, tra la professoressa Antonella Ficorilli e Mario De Caro, autore di Intelligenze. Etica e politica dell’IA (Il Mulino), volume che affronta le implicazioni culturali, politiche e morali delle nuove tecnologie intelligenti.

Il programma si arricchirà inoltre il 27 maggio con una speciale Poetry Reading Night presso l’Accademia Britannica a Roma di via Gramsci, che vedrà protagonisti Giulia Sara Arcovito, Cian Donnelly, Samuel Hasler e Manuela Pacella in una serata dedicata alla poesia internazionale e al dialogo tra lingue e culture differenti.

I temi della memoria storica e delle ferite del Novecento saranno invece al centro dell’incontro del 29 maggio presso Libraccio via Chiana con Gianni Cuperlo, dedicato al suo libro La frontiera ferita (Marietti Editore), una riflessione sui conflitti del confine orientale italiano, tra guerra, fascismo, foibe ed esodo.

Con decine di appuntamenti distribuiti sul territorio, la Festa della Lettura 2026 continua così a costruire uno spazio aperto di confronto e partecipazione, trasformando il Municipio II in un laboratorio culturale diffuso capace di attraversare, tra memoria e contemporaneità, i confini del nostro tempo.

Tutto il programma della manifestazione è consultabile qui.