Il Dia de los Muertos, la festa tipica messicana dedicata alla memoria dei defunti e alla celebrazione della vita, sbarca anche a Roma al Largo Venue!

Anche Roma si tinge dei colori tipici della cultura messicana per una delle feste più suggestive al mondo: il Día de los Muertos. Il prossimo 26 ottobre, al Largo Venue, musica, cibo, danze e altari floreali renderanno omaggio alla vita e alla memoria come nella tradizionale festa mesoamericana in un evento che unisce mistero, allegria e spiritualità. Pronti per un appuntamento che trasformerà la Capitale in un piccolo angolo di Città del Messico?

Il Dia de Los Muertos a Roma: la tradizione messicana prende vita a Torpignattara

Andiamo con ordine e partiamo dal Largo Venue, nel cuore multiculturale di Torpignattara, che si trasformerà per un giorno in un’esplosione di colori e simboli portando a Roma il Día de los Muertos.

L’altare delle offerte, curato da Rocio Neri, sarà il cuore pulsante della festa: un luogo sacro dove i visitatori potranno lasciare foto o piccoli doni ai propri cari, seguendo la tradizione messicana dell’ofrenda.

Tutto, danze folkloristiche, laboratori creativi e il fascino della Calavera Catrina – la celebre figura scheletrica elegantemente vestita e interpretata da Cynthia Medina – accompagneranno i partecipanti all’evento in un viaggio nella cultura messicana più autentica.

Il programma della giornata è ricco è incredibile, tra spettacoli teatrali, baby dance messicana per i più piccoli, esibizioni di danze tradizionali e momenti di festa con le piñatas. Il gran finale vedrà l’esibizione dei Mariachi Romatitlán, ambasciatori della musica messicana in Italia da oltre quarant’anni.

Ma non è tutto: Largo Venue diventerà un piccolo mercato messicano: artigianato, pignatte, oggetti colorati e il tradizionale pan de muerto riempiranno gli spazi insieme ai profumi della cucina autentica del ristorante La Cucaracha. Il pubblico potrà assaggiare tacos, guacamole e altre specialità preparate secondo le ricette originali.

Non mancheranno laboratori dedicati al trucco da Catrina, con make-up artist professioniste e spazi per la creazione di maschere e decorazioni. L’ingresso sarà a offerta libera, e l’evento – facilmente raggiungibile con la metro C, fermata Malatesta – si propone come una giornata di festa aperta a tutti.

Photo Credits: Shutterstock