Roma non si guarda solo dal basso. Si vive dall’alto, tra tramonti dorati, aperitivi panoramici e tavole sospese sopra la città eterna. Ed è proprio da questa idea che nasce la nuova edizione di “Terrazze Gourmet Roma 2026-2027”, la guida firmata La Pecora Nera Editore, presentata ieri sera al Mangili Garden Hotel, elegante oasi verde ai Parioli.

Giunta alla sua sesta edizione, la pubblicazione racconta 55 terrazze selezionate tra hotel di charme, ristoranti, rooftop bar e location d’autore: luoghi che trasformano ogni momento della giornata – dalla colazione all’aperitivo fino alla cena – in un’esperienza con vista sulla Capitale.

Roma “en plein air”: una città da vivere sospesi tra cielo e storia

Non una semplice guida, ma un invito a riscoprire Roma da una prospettiva diversa. Il volume, bilingue italiano-inglese, attraversa la città attraverso terrazze che diventano veri e propri punti di osservazione privilegiati: spazi dove il panorama incontra la cucina, e l’ospitalità si fonde con la bellezza architettonica.

Dai rooftop più eleganti degli hotel storici ai ristoranti contemporanei con vista, ogni indirizzo è pensato per raccontare una Roma “en plein air”, fatta di luce, convivialità e atmosfere sospese.

55 indirizzi tra gusto, panorama e cultura dell’ospitalità

La guida raccoglie 55 location distribuite in tutta la città, selezionate per qualità dell’offerta gastronomica, posizione e valore esperienziale. Ogni terrazza è raccontata attraverso schede dettagliate in italiano e inglese, accompagnate da un ricco apparato fotografico.

Non mancano informazioni pratiche su servizi, fasce di prezzo, proposte food & beverage e curiosità legate alle singole strutture: dall’aperitivo al tramonto alle cene gourmet, passando per brunch e colazioni panoramiche.

Un QR code finale permette inoltre di consultare tutte le terrazze su mappa, facilitando la pianificazione di itinerari su misura tra i rooftop della città.

Un progetto editoriale tra turismo, lifestyle e identità urbana

Nata nel 2009, “Terrazze Gourmet Roma” è stata la prima pubblicazione dedicata esclusivamente alle terrazze romane. Oggi continua a raccontare una città che si reinventa attraverso i suoi spazi elevati, diventati negli anni simbolo di socialità contemporanea e nuovo modo di vivere l’ospitalità.

“Le terrazze rappresentano luoghi privilegiati in cui la città mostra il suo volto più spettacolare e autentico” spiegano gli editori Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo. “Non sono solo panorami, ma spazi di incontro e cultura del vivere”.

Roma vista dall’alto, tra convivialità e bellezza

La nuova edizione si apre con la prefazione di Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative, che sottolinea il valore della convivialità come elemento fondante della cultura italiana: il piacere dello stare insieme, trasformato in esperienza urbana.

Il risultato è una guida da 232 pagine che diventa anche oggetto da collezione: elegante, bilingue e pensata non solo per i turisti, ma anche per i romani che vogliono riscoprire la propria città da una nuova altezza.