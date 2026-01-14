Tra le mille strade di Roma ce n’è una poco conosciuta anche dai romani: è la Passeggiata del Gelsomino, un percorso suggestivo e romantico nato da un ex binario ferroviario dismesso.
Un luogo silenzioso e panoramico, lontano dalle vie più affollate, che regala una vista unica sulla Cupola di San Pietro e scorci insoliti della città eterna.
La passeggiata affonda le sue radici nel 1929, quando la ferrovia collegava lo Stato Pontificio al Regno d’Italia. La trasformazione in percorso pedonale è avvenuta durante il Giubileo del 2000, con la rimozione di uno dei binari.
Il nome deriva dai gelsomini che costeggiano il percorso, soprattutto in estate, e dalla storica Valle del Gelsomino, che un tempo collegava il Vaticano al Gianicolo.
Come arrivare: si accede dalla Stazione di San Pietro, proseguendo lungo il binario 1 e girando subito a destra.
Un angolo nascosto e affascinante, perfetto per scoprire una Roma diversa, romantica e tutta da vivere.