A Roma una chiesa custodisce il cuore di un santo da oltre 400 anni: la reliquia di San Carlo Borromeo. Ma dove si trova? Scopri la storia.

A Roma, c’è una chiesa custodisce un tesoro fuori dal comune: il cuore di un santo. Una reliquia conservata da oltre quattro secoli, che ha attraversato i secoli ed è giunta fino a noi. Ma di chi è quel cuore? Come è arrivato nella Capitale e dove si trova?

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Roma, la chiesa che custodisce il cuore di un Santo tra arte barocca e sotterranei da scoprire

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il tesoro del quale stiamo parlando è la reliquia del cuore di San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e figura centrale della Chiesa del Cinquecento. A concederla alla basilica dei Santi Ambrogio e Carlo a Roma nel 1614 fu il cardinale Federico Borromeo, cugino del santo.

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Oggi è custodita nel deambulatorio che circonda il presbiterio, dietro l’altare maggiore. Carlo era stato canonizzato nel 1610; la reliquia lega così la chiesa romana al culto del vescovo milanese.

La chiesa, dedicata ai santi Ambrogio e Carlo, è la chiesa “nazionale” dei lombardi a Roma. La costruzione dell’edificio attuale cominciò nel 1612, sostituendo una chiesa più antica, e si protrasse per decenni. Il suo interno barocco conserva affreschi e stucchi; la grande cupola che svetta tra gli edifici della città è invece di Pietro da Cortona.

C’è poi un’altra suggestione, un mistero che in molti vorrebbero conoscere: sotto la basilica potrebbero trovarsi resti di edifici e magazzini romani, come quelli individuati nell’area vicina. Tuttavia, nell’area della chiesa non sono stati condotti scavi archeologici che ne confermino la presenza. Cosa c’è nel sottosuolo resta dunque un’ipotesi, per quanto affascinante.

Photo credits: Shutterstock

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