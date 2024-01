Sta per aprire un negozio dove creare un peluche personalizzato: si trova a Roma ed il punto vendita è già a Londra e Milano

Grandi e piccoli ne sono sempre stati innamorati, con ognuno vi è un affetto fin dall’infanzia. E voi avete un peluche a cui siete legati particolarmente? Oggi è possibile renderlo personalizzato anche a Roma. Sta per aprire un negozio in cui si può creare un pupazzo da zero. Scopriamo tutti i dettagli.

Dove creare un peluche personalizzato a Roma?

Che sia un animale, una bambina o un bambino, un personaggio dei cartoni animati, l’importante è renderlo proprio fino ad affezionarsi al peluche tanto amato. E che ne dite se il pupazzo si può creare da zero, scegliendone la forma, gli abiti e gli accessori?

Il negozio aprirà nella Galleria Alberto Sordi a Roma. L’apertura è attesa per Pasqua e il punto vendita sarà di circa 1500 mq. Il nome è Hamleys ed è già presente a Londra e Milano.

Il grande progetto di Hamleys

Oltre all’apertura prevista a Roma a primavera, vi è un grande progetto da portare a termine grazie alla partnership con il gruppo Giochi Preziosi. Infatti, in Italia dovrebbero aprire circa 9 negozi nei prossimi 5 anni, tra cui anche un punto vendita a Napoli.

All’interno delle strutture non saranno presenti solo peluche personalizzabili ma anche giocattoli di ogni tipo.

Il costo del peluche da creare da zero varia a seconda del tipo di forma, materiale e accessori si scelgono. Si parla all’incirca di una trentina di euro. Una volta scelto il pupazzo, gli addetti lo riempiono con del materiale bianco, soffice e leggero, affinché prenda forma. Poi si passa agli accessori che possono essere vestini di diverso tipo, borse, occhiali, collane, collari per i cagnolini finti, t-shirt con scritte e tanto altro ancora.

Quando riaprirà la Galleria Alberto Sordi

Da un po’ di tempo la Galleria Alberto Sordi è chiusa al pubblico per una ristrutturazione. La sua apertura è prevista per il 2024 ma non vi è ancora una data certa al riguardo. Al suo interno troveremo nuovi negozi da scoprire come l’Hamleys, Uniqlo e tanti altri ancora.

