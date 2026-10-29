Da Roma a Cracovia nasce il cammino di Giovanni Paolo II: un itinerario tra Italia e Polonia alla scoperta dei luoghi più cari al Pontefice.

Da Roma a Cracovia, sulle tracce di Giovanni Paolo II: prende forma un nuovo cammino che si propone di unire Italia e Polonia attraverso i luoghi legati alla vita e alla memoria di Karol Wojtyla. Un itinerario che parte da piazza San Pietro e che guarda ai posti amati dal Pontefice invitando viaggiatori, pellegrini e curiosi a riscoprire un patrimonio fatto di storia, spiritualità e cultura. Come nascerà questo percorso e quali tappe potrà comprendere?

Il Cammino di Giovanni Paolo II: l’accordo tra Italia e Polonia per un percorso da San Pietro a Cracovia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il memorandum è stato firmato al TTG di Rimini dal ministro Gianmarco Mazzi e dal segretario di Stato polacco Ireneusz Raś. L’obiettivo è quello di valorizzare l’eredità spirituale e culturale di Karol Wojtyła, creando un collegamento tra Roma e Cracovia in grado di promuovere il turismo religioso e il patrimonio europeo, anche attraverso nuove forme di collaborazione.

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Non si tratta ancora di un tracciato con tappe definitive: il percorso è nella fase iniziale di progettazione. A costruirne l’impianto saranno quattro atenei: la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, l’Università Cattolica di Lublino, l’Angelicum di Roma e l’Università Cattolica di Milano.

Il filo conduttore sarà la biografia del Papa polacco, appunto fra Roma e Cracovia. Piazza San Pietro rappresenta il riferimento simbolico capitolino, mentre Cracovia sarà l’altro punto cardine del nuovo itinerario.

La selezione degli altri luoghi legati a Wojtyła verrà definita nel corso dei lavori. A riguardo, il ministero del Turismo e l’Ente nazionale polacco per il turismo coinvolgeranno amministrazioni locali, realtà religiose, università e operatori turistici. L’ambizione è quella di andare oltre il collegamento fra due Paesi: il progetto potrebbe estendersi ad altre nazioni legate alla figura di Giovanni Paolo II al fine di costruire un cammino dal messaggio universale e comunitario.

Photo Credits: Shutterstock

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