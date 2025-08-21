Piove in città e non sai cosa fare? Niente paura, a Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Piove in città e non sai cosa fare? Niente paura, a Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Roma museo a cielo aperto: questa è una delle più frequenti accezioni in cui viene presentata la capitale.

Una città da vivere fuori, passeggiando tra vie e vicoli, grandi spazi e ville, godendo innanzitutto della cornice architettonica che la città eterna è capace di offrire a qualunque genere di turista.

Il sole gioca molto a favore di questa visione della città, ma anche sul fronte mostre Roma regala ai suoi turisti e visitatori una vasta possibilità di scelta, spaziando con facilità dagli avamposti più contemporanei fino ad arrivare ai grandi nomi del passato, alternano arti visive e scultoree, installazioni e “urban”.

Se è stata diffusa la prima mappa della street art romana, anche per quanto riguarda gli ambienti “chiusi” Roma offre mostre per ogni genere di viaggiatore o romano. Mostre permanenti e temporanee che regalano all’appassionato d’arte una panoramica complessa sulla scena artistica mondiale, spaziando dai grandi nomi stranieri agli italiani, con occhio attento a ciò che succede in Europa.

Visto il brutto tempo, perché non andare al Pantheon e verificare se dentro piove? Resterete sorpresi!

Per visitare il Pantheon nei weekend è necessario prenotare l’ingresso con almeno un giorno in anticipo, tramite questa pagina > https://pantheon.cultura.gov.it/it

Dato che siete da quelle parti, vi suggeriamo di andare a piazza Sant’Eustachio, 200 metri da Piazza della Rotonda (dove appunto si trova il Pantheon), per gustarvi il famoso Caffè Sant’Eustachio da molti considerato il più buono di Roma.

Roma cosa fare se piove: i Musei da Visitare

Se desiderate fare una visita davvero straordinaria con i vostri bambini, educativa e avvincente allo stesso tempo, allora una tappa d’obbligo è il Museo Welcome To Rome, situato a pochi passi da Piazza Navona.

WelcomeToRome è un fascinante spettacolo dedicato a Roma. Qui potrai vivere un’esperienza unica: quella di immergerti nei 2700 anni di storia della città eterna. Attraverso un’emozionante “macchina del tempo” potrai compiere un viaggio straordinario e vedere Roma trasformarsi da un piccolo villaggio alla città che oggi conosciamo. Potrai conoscere la storia della città con rigore scientifico ma, allo stesso tempo, in modo appassionante, coinvolgente e spettacolare.

SCOPRI DI PIU’ SUL MUSEO MULTIMEDIALE a Roma’, CLICCA QUI >>

Se avete già visitato tutti i luoghi statali e civici e volete cambiare percorso di visita allora andate al MAXXI.

L’edificio già di suo rappresenta un’opera d’arte, progettato dall’architetto Zaha Hadid offre mostre ed esposizioni di opere contemporanee.

Tra gli spazi più duttili e indubbiamente più “attivi”, ci sono realtà come il Palazzo delle Esposizioni e il Vittoriano: luoghi d’arte unici in cui perdersi nell’arte e che ogni anno sono meta di visitatori da ogni parte del globo.

Altri musei da visitare assolutamente e che vi permetteranno di trascorrere la giornata al coperto immersi nella cultura sono:

– i Musei Vaticani,

– l’Ara Pacis;

– la Gallerie d’Arte Moderna (GNAM);

– le Scuderie del Quirinale;

– il Chiostro del Bramante.

Roma cosa fare se piove: le mostre

Che ne dite di vedere una bella mostra? A questo link troverete le mostre in programma .

Dopo una mostra, potete fermarvi a rilassarvi alla Caffetteria-Bistrot del Chiostro del Bramante, un luogo di ristoro e di socialità collocato nella calda atmosfera del Chiostro, in un affascinante mix di classico e moderno. Potrete gustare le torte, rigorosamente ‘home made’, e piatti prelibati internazionali e tipici della cucina italiana seduti nella Sala delle Sibille – con affaccio diretto sull’ affresco “Le Sibille’ di Raffaello”, custodito nella Chiesa di Santa Maria della Pace.

Assolutamente consigliato!

Se non siete amanti dell’arte in senso stretto, le mostre a Roma offrono anche retrospettive su cinema e fumetto, cult e moda. Mostre più “popolari” per rispondere alle esigenze di visitatori, romani e curiosi, ognuno a seconda del suo gusto.

Roma cosa fare se piove: shopping al coperto

Siete amanti dello shopping e volete godervi il centro di Roma?

Se volete approfittare delle offerte stando al coperto, la tappa giusta per voi è la Galleria Alberto Sordi (nota anche come Galleria Colonna), a Via del Corso. Qui potrete trovare la più ampia scelta di negozi di abbigliamento uomo e donna, accessori, beauty, librerie. Inoltre potrete sedervi al bar, gustarvi un caffè o un aperitivo mentre ammirate questo luogo affascinante, sia per la centralissima collocazione, sia per il pregio della struttura architettonica, sia per il mito che da sempre accompagna la frequentazione di questo luogo.

Veramente una splendida galleria commerciale al centro di Roma. Stile ed eleganza. Consigliata!

Se cercate invece un mercato al coperto, durante il weekend potete andare al Vintage Market uno degli eventi più longevi della capitale che ogni anno attira migliaia di appassionati, curiosi e turisti provenienti da tutta Italia e non solo. Qui troverete abiti vintage, creazioni artigiane, accessori d’abbigliamento artigianali, oggetti da collezione, libri, illustrazioni e curiosità di qualsiasi genere.

Roma cosa fare se piove: i Bowling

Se la pioggia a Roma ha ti ha costretto a cambiare i tuoi piani, non perderti d’animo. Cosa ne diresti di una divertente partita a bowling con i tuoi amici in una delle tante piste della Capitale?

Roma cosa fare se piove: i film al Cinema Tiziano

La pioggia è un perfetto suggerimento per un vedere un bel film o per leggere un libro lasciato da tempo sul comodino.

Se siete amanti del cinema, perché non approfittare delle proiezioni al Cinema Tiziano?

“Ci si annoia talvolta a Roma il secondo mese di soggiorno, ma giammai il sesto, e, se si resta sino al dodicesimo, si è afferrati dall’idea di stabilirvisi per sempre”. Scrisse Stendhal parlando della Città eterna e anche oggi è così: appena si entra nelle mille proposte della capitale, uscirne è impossibile.