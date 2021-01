Roma, cosa fare in caso di rischio neve e ghiaccio

Per prevenire i rischi associati alla neve e al ghiaccio sono fondamentali i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare. Con Ordinanza della Sindaca n. 245 del 7 […]

Per prevenire i rischi associati alla neve e al ghiaccio sono fondamentali i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare. Con Ordinanza della Sindaca n. 245 del 7 dicembre 2020 sono state adottate “Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2020–2021”, con allegato il Piano Speditivo per rischio neve e ghiaccio. Scarica l’opuscolo Cosa fare in caso di rischio neve e ghiaccio.

La prima azione per salvaguardare la tua incolumità è prepararti prima che l’evento accada. Per prevenire i rischi associati alla neve e al ghiaccio sono fondamentali i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare:

Prima

– Informati sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche attraverso la radio, la televisione e il web;

– procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo: pala e scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio commerciale;

– in caso di brusco abbassamento delle temperature, al di sotto dello zero gradi centigradi, si raccomanda di proteggere dal freddo il contatore esterno dell’acqua utilizzando materiali isolanti e di tenere aperto il solo rubinetto dell’acqua potabile (sarà sufficiente un filo d’acqua) più vicino al contatore, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche. Mantenere in esercizio gli impianti di riscaldamento al fine di evitare la rottura delle tubazioni;

– sulla tua auto monta i pneumatici invernali, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido. Verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole tergicristalli e controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore.

Durante

– Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. In caso di precipitazioni nevose, i proprietari e i gestori di immobili devono mantenere sgomberi dalla neve, durante e dopo le nevicate, i marciapiedi antistanti gli stabili per una larghezza di due metri;

– evita di utilizzare mezzi di trasporto a due ruote;

– limita gli spostamenti a quelli strettamente necessari e, quando possibile, preferire l’uso dei mezzi pubblici;

– non camminare nelle vicinanze di alberi e presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, si possono staccare dai tetti.

Dopo

– Ricorda che, dopo una nevicata è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza;

– se ti sposti a piedi scegli scarpe antiscivolo per evitare cadute e scivoloni e muoviti con cautela. A volte il ghiaccio non è visibile e si nasconde sotto uno strato di neve soffice.

Scarica l’opuscolo

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.