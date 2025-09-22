Prosegue la giornata di mobilitazione nazionale del 22 settembre, indetta dai sindacati di base e sostenuta da numerose organizzazioni studentesche. Dopo essere partito da piazza dei Cinquecento alle ore 15, il corteo ha attraversato Santa Maria Maggiore per poi giungere in piazza di Porta Maggiore, fino a occupare la Tangenziale Est, all’altezza dell’imbocco dell’A24, paralizzando la circolazione dei veicoli.
#Roma #viabilità Manifestazione, Tangenziale chiusa tra San Giovanni e A24, direzione A24, e da via Nomentana in direzione di San Giovanni.— Roma Mobilità (@romamobilita) September 22, 2025
Incredibile: la gente bloccata nel traffico sulla Tiburtina a causa del corteo, anziché ringhiare e arrabbiarsi, applaude suona il clacson a tempo e alza il pugno dai finestrini gridando free Palestine!— Gordon (@grigbollling) September 22, 2025
La protesta, inserita nello sciopero generale in corso fino a mezzanotte, è stata organizzata anche in solidarietà con la popolazione di Gaza, colpita da mesi da un’occupazione militare e da una grave crisi sanitaria.
Sul fronte dei trasporti pubblici, la situazione resta complessa.
- La stazione Termini è stata riaperta dalla Questura dopo la chiusura temporanea legata al presidio, mentre resta inaccessibile la fermata Repubblica della Metro A a causa dello sciopero.
- La linea ferroviaria Termini Laziali – Centocelle è sospesa su tutta la tratta per l’adesione dei macchinisti.
- Forti disagi anche per i tram: le linee 5, 14L e 19 circolano in modalità ridotta. In particolare, il 19 riprende a muoversi da piazza Galeno verso piazza Risorgimento, mentre sul tratto intermedio sono stati predisposti bus sostitutivi.
- La viabilità su Porta Maggiore è interrotta, con ripercussioni sul traffico privato e sul trasporto di superficie.
Treni regionali in difficoltà
Lo sciopero si fa sentire anche sul fronte ferroviario. Diversi treni regionali registrano ritardi, anche se le cancellazioni restano limitate. Alle 15.30, dalla stazione Termini non risultano ritardi superiori ai 90 minuti.
Le prossime ore
Lo sciopero nazionale proseguirà fino alle 24.00, con una fascia di garanzia prevista tra le 18 e le 21, durante la quale dovrebbe essere assicurato un livello minimo di servizio.
