Roma Corre in Bici: incentivi fino a 30 euro al mese per chi pedala per le vie della Capitale. Come partecipare e come ottenere il contributo.

Nel traffico capillare di Roma, usare la bicicletta per spostarsi è più di una scelta ecologica: può portare anche qualcosa nelle nostre tasche. Con l’iniziativa “Roma Corre in Bici” sono infatti previsti incentivi fino a 30 euro al mese. Una piccola possibilità che accende la curiosità di chi ama già pedalare e di chi ha deciso di cambiare le proprie abitudini. Ma come si ottiene l’incentivo e cosa bisogna sapere prima di mettersi in sella?

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Roma corre in bici: come funziona la nuova iniziativa per favorire la vera mobilità green nella Capitale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La campagna, avviata il 18 settembre 2026 da Roma Capitale attraverso Roma Servizi per la Mobilità, riconosce 0,30 euro per ogni chilometro pedalato, fino a 10 euro al giorno e 30 euro al mese. Il finanziamento complessivo è di 470mila euro e gli incentivi proseguono fino all’esaurimento delle risorse.

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Valgono anche gli spostamenti diversi dai tragitti casa-lavoro o casa-scuola, purché siano lunghi almeno un chilometro e ricadano almeno in parte nel territorio capitolino.

L’iniziativa è rivolta ai dipendenti di aziende ed enti aderenti alla rete del Mobility Management di Roma Capitale e agli studenti maggiorenni di scuole e università con Mobility Manager nominato e accreditato.

L’ente deve aderire al progetto e ottenere un Codice Azienda, necessario per registrarsi sull’app Wecity, che traccia gli spostamenti e calcola i chilometri validi. Gli importi vengono conteggiati mensilmente e versati tramite bonifico nel mese successivo, dalla soglia minima di un euro. Sono previsti controlli sull’adesione e sull’effettivo rapporto di lavoro o di studio.

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