Roma: arriva la Coppa Cobram che celebra i 50 anni dall’uscita della saga di Fantozzi con la sua “tragica gara ciclistica”.

Vi ricordate della “tragica gara ciclistica” del ragioner Fantozzi? La “Coppa Cobram”, una delle più celebri e grottesche invenzioni del cinema italiano diventa realtà. La Capitale ospiterà infatti una sua versione reale domenica 28 settembre, nei luoghi originali mostrati nel film. Anche perché fa parte di una celebrazione: la saga di Fantozzi, ideata dal genio di Paolo Villaggio, quest’anno festeggia i 50 anni dall’uscita del suo primo capitolo.

Arriva la “Corsa Cobram”, la “tragica gara ciclistica” più temuta della storia del cinema

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 28 settembre, la Coppa Cobram diventerà realtà per le strade di Roma. Sarà una gara rigorosamente non competitiva, che ricalcherà in tutto e per tutto lo spirito del capolavoro fantozziano.

Tra abbigliamento vintage, biciclette d’epoca e tanta ironia, la partenza è prevista alle 10.30 da Forte Antenne, ribattezzata per l’occasione “Cima del Diavolo”. Il percorso, lungo circa 15 km da ripetere tre volte, toccherà luoghi iconici della Capitale, come Villa Ada, la Trattoria al Curvone e persino la location della celebre “Corazzata Kotiomkin”.

Durante il tragitto non mancheranno riferimenti cult: dal rifornimento con improbabili “bombe energetiche” alla comparsa di personaggi che omaggeranno il Geometra Calboni e e la Contessa Serbelloni Vien dal Mare.

La festa non si ferma alla corsa: al Forte Antenne prenderà vita un intero villaggio in stile Fantozzi. La Trattoria al Curvone proporrà un menù a tema con la leggendaria frittatona di cipolle e i rigatoni alla bella Bologna, mentre musica, tombole aziendali e mercatini vintage completeranno l’atmosfera.

Saranno ospiti d’eccezione Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo, che darà il via alla corsa e premierà le “merdacce più meritevoli”, e Andrea Roncato, indimenticabile interprete di Loris Batacchi.

Nel pomeriggio spazio agli incontri per celebrare i 50 anni di Fantozzi, seguiti dalla proiezione gratuita del film e della Corazzata Potemkin. Tra bici d’epoca, la mitica Bianchina e memorabilia, la Coppa Cobram sarà un vero e proprio rito collettivo per tutti i fan del ragionier Ugo.

Photo Credits: @CoppaCobram