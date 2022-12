Roma, il concerto di Capodanno non si farà più ai Fori Imperiali: ecco la nuova location

Roma cambia i piani per Capodanno: ecco dove sarà spostato il concerto dell'ultimo dell'anno, tutti gli aggiornamenti

Per le feste natalizie e l’ultimo dell’anno Roma è pronta ad ospitare milioni di persone che non perderanno l’occasione di visitare la città e divertirsi con le tante attrattive presenti. Dopo due anni di pausa torna il concerto di Capodanno con molti ospiti e musica fino a tarda notte.

Roma Capodanno: aggiornamenti sul concerto del’anno

Dopo una lunga pausa a causa del Covid, Roma ospiterà uno degli eventi più belli dell’anno: il concerto di Capodanno che però ha cambiato location. L’appuntamento del 31 dicembre 2022 era previsto ai Fori Imperiali, invece, dopo una serie di riunioni, si è arrivati ad una conclusione: Circo Massimo farà da cornice allo spettacolo.

Il motivo è molto semplice: per l’occasione sono previste circa 50mila persone e la sede ai Fori Imperiali ne può ospitare soltanto 30mila. Così, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Bruno Frattasi, in accordo con l’amministrazione comunale, ha preso la decisione di considerare una nuova location.

Il programma

Roma Restarts 2023 è il nome dell’evento più atteso dai romani e dai tanti turisti che giungeranno nella Capitale per festeggiare il nuovo anno. Il concerto inizierà alle 21:30 e terminerà nella tarda notte. Tra i cantanti che si esibiranno non mancheranno Elodie, Franco 126, San giovanni e tanti altri ancora. Dopo l’esibizione degli artisti, conquisterà la scena il dj set che accompagnerà i presenti con musica divertente e tanta allegria.

RDS 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale e i conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro animeranno l’evento, dalla presentazione degli artisti fino al debutto dello speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma. Il concerto è completamente gratuito e per Roma rappresenta una ripartenza dopo due anni di pausa che hanno messo a dura prova il mondo intero.

