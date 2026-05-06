Comprare casa a Roma: ecco dove costa meno. La mappa tra quartieri lontani dal centro, prezzi più bassi e più spazio a disposizione.

Comprare casa a Roma sembra sempre più una corsa a ostacoli: prezzi in salita, offerta che si restringe, quartieri centrali ormai fuori portata per molte famiglie e continue ricerca delle zone dove costa meno. Ed è per questo che anche dentro i confini immensi della Capitale, esiste ancora un’altra mappa del mercato immobiliare: quella delle aree meno care, spesso lontane dal centro, dove il mattone costa meno e lo spazio vale di più.

Comprare casa a Roma: la mappa delle aree dove costa meno

Per trovare i prezzi più bassi bisogna guardare oltre il Grande Raccordo Anulare, verso l’Agro Romano e i borghi più periferici inglobati nel territorio comunale. Il caso più evidente è San Vittorino, all’estremo est della Capitale: qui il costo medio indicato è di circa 1.006 euro al metro quadro, una cifra sorprendente se confrontata con quelle dei quartieri più centrali.

LEGGI ANCHE:–Roma, il quartiere in cui vivi può farti invecchiare prima: le zone più a rischio

Non è la Roma da cartolina, né quella dei servizi sotto casa a ogni angolo. È una Roma più agricola, rarefatta, fatta di villette, giardini e distanze più ampie. Ma proprio per questo può attirare chi cerca metrature generose e prezzi più accessibili. Lungo l’asse della A24, zone come Lunghezza, Castelverde e Carcolle restano più convenienti rispetto alla media cittadina, con valori che salgono ma rimangono ancora relativamente contenuti.

A est, anche l’area servita dalla linea C della metropolitana offre opportunità interessanti. Finocchio, Borghesiana, Bolognetta e Rocca Cencia si collocano in una fascia accessibile, tra case più grandi, parcheggi e collegamenti pubblici migliori rispetto ad altre periferie estreme. Quotazioni simili si ritrovano anche a Tor Bella Monaca, Torre Angela e Case Rosse.

A sud spicca Santa Palomba, con prezzi bassi ma anche criticità ambientali e logistiche che incidono sull’attrattività dell’area. A nord, invece, Cesano rappresenta una delle alternative più tranquille: prezzi contenuti, atmosfera da borgo e la presenza della ferrovia Roma-Capranica-Viterbo. Il punto è tutto qui: spendere meno a Roma per comprare casa è ancora possibile, ma richiede di cambiare idea di città.

Photo Credits: Shutterstock