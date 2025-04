Il 21 Aprile si festeggia l’anniversario della nascita di Roma: tutti i dettagli sugli eventi in programma per l’occasione

Il giorno di Pasquetta 2025 combacia con l’anniversario della nascita di Roma. Il 21 aprile, infatti, ogni anno la Capitale è in festa e in questa occasione spegne 2778 candeline. Come di consuetudine, la città eterna è pronta ad accogliere non solo turisti che hanno deciso di festeggiare la Pasqua tra il Colosseo e l’Altare della Patria, ma anche tutti coloro che parteciperanno agli eventi organizzati per il 21 aprile.

21 aprile, cosa è stato organizzato per omaggiare Roma

Lunedì 21 aprile 2025, Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura ha promosso La festa di Roma, il compleanno della città eterna. Il programma è a cura di Davide Dose per Spaghetti Art.

Per l’occasione sono scelti tutti i luoghi simbolo della città eterna tra cui il Colle Capitolino. Il Campidoglio si trasformerà, almeno per un giorno, in un palcoscenico a cielo aperto ed ospiterà spettacoli, concerti, lezioni, performance, attività per bambini e adulti.

Dalle 15 alle 22 avranno luogo tante attività culturali e di intrattenimento di ogni tipo e saranno aperti anche i Musei Civici di Roma Capitale, con bigliettazione ordinaria. I Musei Capitolini saranno gratuiti, invece, per i residenti di Roma.

Gli ospiti

All’evento tanto atteso dai romani sarò ospite il gruppo folk-rock Il Muro del Canto, oggi conosciuta come un’iconica folk-rock band dal sangue romano, che si esibirà con un concerto alle 20.45 in Piazza del Campidoglio. Con il gruppo la musica popolare romana viene reinterpretata con un sound contemporaneo pronto a far ballare ed emozionare il pubblico. Saranno cantati brani come L’amore mio non more, Figli come noi o Ciao core.

