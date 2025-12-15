La Roma torna in campo in Serie A per chiudere la 15ª giornata di campionato. Oggi, lunedì 15 dicembre, i giallorossi ospitano il Como allo stadio Olimpico nel classico Monday Night con calcio d’inizio fissato alle 20:45.

La squadra di Gian Piero Gasperini, attualmente quarta in classifica con 27 punti, va a caccia di un successo fondamentale per restare agganciata al treno delle prime posizioni dopo le recenti battute d’arresto in campionato. Dall’altra parte il Como di Cesc Fabregas cerca riscatto dopo il pesante 4-0 subito contro l’Inter nell’ultimo turno.

Roma-Como: data, orario e informazioni utili

Partita: Roma-Como

Roma-Como Competizione: Serie A, 15ª giornata

Serie A, 15ª giornata Data: Lunedì 15 dicembre 2025

Lunedì 15 dicembre 2025 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Olimpico, Roma

Dove vedere Roma-Como in TV

La partita tra Roma e Como sarà trasmessa in diretta TV sia su DAZN che su Sky.

Canali Sky disponibili:

Sky Sport Uno

Sky Sport Calcio

Sky Sport 4K

Sky Sport 251

Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Su Sky il racconto del match sarà di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti, con Paolo Assogna e Angelo Mangiante a bordocampo.

Roma-Como: dove vederla in streaming

La gara dell’Olimpico sarà visibile anche in diretta streaming, attraverso diverse piattaforme:

DAZN (app o sito ufficiale)

(app o sito ufficiale) Sky Go (per abbonati Sky)

(per abbonati Sky) NOW (piattaforma streaming di Sky)

Basterà una connessione internet stabile e l’accesso tramite smartphone, tablet, PC o smart TV.

Roma-Como: probabili formazioni

Roma (3-4-2-1)

Svilar;

Mancini, Ndicka, Hermoso;

Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas;

Soulé, Pellegrini;

Ferguson.

Allenatore: Gasperini

Como (4-2-3-1)

Butez;

Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle;

Caqueret, Da Cunha;

Addai, Nico Paz, Rodriguez;

Douvikas.

Allenatore: Fabregas