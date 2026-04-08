Roma, come sarà l’estate 2026? Caldo e afa in aumento: le previsioni indicano una stagione difficile senza tregua dal caldo.

Caldo, afa e temperature sempre più alte: le prime notizie su come sarà l’estate 2026 a Roma sono tutt’altro che incoraggianti. Le prime proiezioni parlano chiaro e indicano uno scenario climatico dominato da fenomeni ben precisi. Tra ritorni attesi e dinamiche ormai consolidate, per la Capitale si prospetta un’altra stagione difficile, soprattutto per chi spera in qualche tregua dal caldo.

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Roma, come sarà l’estate 2026? El Niño e anticiclone africano: la miscela perfetta per il caldo estremo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A pesare sull’estate romana sarà soprattutto la combinazione tra il ritorno di El Niño e la presenza sempre più stabile dell’anticiclone africano.

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Il primo, fenomeno climatico globale legato al riscaldamento delle acque del Pacifico, tende a influenzare anche il clima europeo, amplificando le ondate di calore. Il secondo, ormai protagonista delle estati italiane, porta aria rovente direttamente dal Sahara, creando vere e proprie “cupole di calore” che possono restare ferme per settimane. Il risultato? Temperature costantemente sopra la media e picchi che rischiano di superare i record degli anni precedenti.

Il problema non sarà solo il caldo diurno, ma soprattutto quello notturno. Roma soffre infatti di una forte “isola di calore urbana”: il cemento e l’asfalto trattengono il calore e lo rilasciano lentamente, impedendo un reale raffreddamento. Questo porta alle cosiddette notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20-25°C, rendendo difficile anche dormire. A tutto ciò si aggiunge l’impatto economico: tra condizionatori sempre accesi, aumento dei consumi e rincari alimentari legati alla siccità, le famiglie potrebbero spendere anche diverse centinaia di euro in più al mese.

A Roma, quella del 2026 sarà un’estate da affrontare più che da vivere.

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