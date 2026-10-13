Roma è tra le città più belle del mondo, ma una nuova classifica la lascia fuori dal podio. Chi ha battuto la Capitale?

Roma è una città che possiede un fascino che da solo dovrebbe bastare a mettere tutti d’accordo, tanto è vero che quando si parla delle città più belle del mondo, il suo nome viene quasi spontaneo metterlo tra i primi della lista. Eppure c’è una nuova classifica che riserva una sorpresa proprio alla Capitale. Sia chiaro, la Città Eterna resta tra le destinazioni più in alto in classifica, ma sul podio non ci sale. Ma di quale classifica stiamo parlando? E soprattutto, se Roma non ha vinto, chi lo ha fatto?

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Città più belle del mondo, Roma è solo quarta: chi si prende il podio?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nei Readers’ Choice Awards 2026 di Condé Nast Traveller, edizione britannica, Roma si ferma al quarto posto con 95,96 punti. Sia chiaro, è l’unica città italiana nella top ten, anche se davanti le si piazzano tre rivali agguerrite.

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In cima alla classifica infatti c’è Bangkok con 97,68 punti, seguita da Parigi a 97,14 e Istanbul a 96,67. Il risultato può sembrare assurdo, anche perché nel 2025 Bangkok non figurava nemmeno tra le prime venti. Ora sembra invece in grado di conquistare i viaggiatori con templi, mercati, palazzi moderni e una gastronomia che spazia dallo street food ai ristoranti stellati.

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Alle spalle di Roma si piazza La Valletta, vincitrice nel 2025. E, nella top ten, seguono Shanghai, Tokyo, Seoul, Sydney e Amsterdam.

Nella classifica in questione, è stato tenuto conto soprattutto dell’esperienza di viaggio, tra cultura, vita notturna, accoglienza e gastronomia, raccogliendo le preferenze dei lettori del Regno Unito.

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